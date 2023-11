Až osm let vězení hrozí zloději, který kradl na parkovišti u dálnice D1 na Žďársku. Cizinec ze zaparkovaného kamionu ukradl dva tisíce elektrických zubních kartáčků za přibližně jeden milion korun. Policisté ho dopadli, když projížděl Českou republikou.

Do nákladní soupravy se zloděj vloupal v noci začátkem července na parkovišti na 137. kilometru dálnice D1 u Stránecké Zhoře. Řidič tou dobou spal v kabině tahače. „Po poškození plomby pachatel vnikl do nákladového prostoru návěsu, ze kterého odcizil téměř dva tisíce elektrických zubních kartáčků. Bedny se zbožím přendal do svého vozidla a z odpočívadla odjel,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Vysočinským policistům se i díky mezinárodní spolupráci podařilo vytipovat šestačtyřicetiletého cizince, po kterém vyhlásili pátrání. Chytit se ho podařilo kolegům ze Středočeského kraje. Odtamtud zamířil do cely ve Žďáru nad Sázavou. „Muž byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže, přičemž činem byla spáchána značná škoda,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Radek Hraško.

Obviněný cizinec se ke krádeži přiznal. „Odcizené zboží po krádeži v zahraničí prodal přibližně za třetinovou cenu a utržené peníze použil pro svoji potřebu,“ doplnila mluvčí s tím, že muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

