Kopal ženu do hlavy. Policie útok řeší jako první letošní pokus o vraždu v kraji

Zvlášť surovým způsobem si podle kriminalistů počínal dvaatřicetiletý muž, který v Pacově na Pelhřimovsku napadl svou přítelkyni. Asi o deset let mladší ženu málem připravil o život, když ji několikrát vší silou kopal do hlavy. Poškozená skončila v nemocnici s velmi vážnými zraněními. Podle informací Deníku ochrnula na část těla a je odkázána na lékařskou péči. S největší pravděpodobností bude postižena trvalými následky do konce života.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Brutální incident se odehrál už 17. května a jde o první letošní podobný případ na Vysočině. Kriminalisté nejprve dvaatřicetiletého muže obvinili z těžkého ublížení na zdraví a soud ho poslal do vazby. „Vyšetřování prokázalo, že napadení bylo spáchané zvlášť závažným a surovým způsobem, proto byla věc 4. srpna překvalifikována na pokus vraždy a případ si převzali kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Muži v případě prokázání viny hrozí patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ uvedla pro Deník krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Obviněný muž podle informací Deníku útok vůči ženě nepopírá, netušil však že to přehnal. Svou roli zřejmě sehrálo i to, že byl pod vlivem alkoholu a drog. Lavička Václava Havla před jihlavským kinem budí silné emoce Přečíst článek › „Policie nás o události informovala. Víme ale pouze to, že mělo jít o velmi brutální napadení, nic víc. Pár navíc nebyl z Pacova, ale snad z Humpolce, takže vůbec netušíme o koho jde,“ uvedl k případu starosta Pacova na Pelhřimovsku Lukáš Vlček. Vydírání se smrtí Obviněním pro pokus vraždy mohou skončit i další dvě události, které kriminalisté na Vysočině vyšetřují. Jde o incident mezi bezdomovci ze 4. července u rybníku Stará plovárna v Jihlavě, který skončil smrtí jednoho z nich. Kriminalisté obvinili jednatřicetiletého Tomáše Č. ze zločinu vydírání se smrtí, za což mu hrozí osm až šestnáct let vězení. Zpřísnění právní kvalifikace před časem nevyloučil šéf kriminálky v Jihlavě Pavel Kubiš. Co přesně se tehdy stalo, není zatím úplně jasné. Policie požádala případné svědky o pomoc. Druhým, zatím neobjasněným případem, který by mohl nést znaky pokusu o vraždu se stal minulý týden ve Vysoké na Havlíčkobrodsku. Dosud neznámý člověk tam měl z krátké zbraně asi dvakrát vystřelit na motorkáře. Zraněný si sám zavolal pomoc a útok díky lékařské pomoci přežil. Co bylo motivem činu, není zatím jasné. I v tomto případě policie požádala případné svědky o pomoc. Žádné nové informace ke střelbě ve Vysoké policei nezveřejnila.

Autor: Roman Martínek