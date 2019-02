Havlíčkův Brod, Pohled – Dvaapadesátiletý Erik Tvrdoň, farní vikář z Havlíčkova Brodu, skončil ve vazbě.

Římskokatolického kněze kriminalisté obvinili ze čtyřnásobného zločinu znásilnění sedmatřicetileté ženy z Havlíčkova Brodu a také z pohlavního zneužívání třináctileté dívky ze Svitavska. Duchovní je od minulého čtvrtka ve vazbě a hrozí mu až deset let vězení. Na Vysočině je to první případ, kdy byl ze závažného mravnostního trestného činu obviněn kněz.

„Případ je nezvykle závažný nejen z hlediska spáchaných trestných činů, ale také proto, že pachatel využil bezbrannosti a důvěry obětí, se kterými byl v pravidelném kontaktu jako duchovní," komentovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na počátku skandálu bylo oznámení sedmatřicetileté ženy, která na kněze podala trestní oznámení. Žena kriminalistům řekla, že na ni farář od loňského léta v jejím bytě vyvíjel psychický nátlak.

Čtyři znásilnění a hanbaté fotky

Koncem loňského roku pak měl kněz silně věřící ženu čtyřikrát znásilnit. Kriminalisté faráře zatkli minulé pondělí ve chvíli, kdy si do bytu v Praze, který příležitostně užíval, vedl třináctiletou dívku. Tu měl pohlavně zneužít.

Kromě toho ji měl podle kriminalistů zneužít k výrobě pornografie. Podle informací Deníku ale nejde o natáčení videa, ale o to, že měl dívku požádat, aby mu přes mobilní telefon poslala svou erotickou fotografii.

Detektivové udělali na děkanství v Havlíčkově Brodě, kde farář bydlel, domovní prohlídku. Zabavili počítač a datové nosiče, jejich obsah nyní kriminalisté zkoumají.

Na obvinění faráře reagovalo Královéhradecké biskupství. Biskup Jan Vokál postavil Erika Tvrdoně okamžitě mimo službu. „Zatím nám nejsou známy podrobnosti, přesto byla dotyčná osoba postavena mimo službu až do konečného objasnění viny či neviny," uvedl sekretář biskupství Petr Suchomel.

Kolegové Erika Tvrdoně na děkanství v Havlíčkově Brodě se nechtěli k obvinění faráře vyjadřovat. Jeden z kaplanů ale přiznal, že má ze všeho divný pocit. „Já jsem si v jeho chování ničeho divného nevšiml. Bavil se s námi normálně. Asi vedl dvojí život. Nelíbí se mi, že nás nyní budou lidé házet do jednoho pytle. Sám si to navařil, tak si to musí i sám vyjíst," vyjádřil se jeden z kaplanů.

Erik Tvrdoň docházel na mše i do havlíčkobrodské psychiatrické léčebny.

Jeho zatčení a obvinění šokovalo nejen Havlíčkův Brod, ale i Pohled na Havlíčkobrodsku, kde Erik Tvrdoň asi dva roky vedl mše v tamním kostele.

„Byl hodně otevřený k lidem. Dokonce se svěřoval, že v mládí chodil za školu a skončil ve výchovném ústavu," svěřila se jedna z obyvatelek Pohledu.

V neděli byli farníci v Pohledu překvapeni, když mši přijel sloužit jiný farář. „Oznámil, že páter Erik mši sloužit nebude, ať nepátráme po tom proč, že se to dozvíme," popsala jiná žena z Pohledu.

Exekuce na plat

O páteru Erikovi se v Pohledu vědělo, že měl problémy v předchozím působišti na Svitavsku. Údajně nezvládl financování podnikatelských projektů. Kvůli tomu má exekuci na polovinu platu. Informace se objevila v zářijovém vydání pohledských obecních listů.

„Mluví se o tom, že ho provází závažné finanční problémy, ale to, co měl udělat teď, byl pro mne naprostý šok. Nikdy bych nevěřil, že by byl něčeho takového schopný. Nechci tomu věřit," řekl kostelník z Pohledu Jan Novotný.

Erika Tvrdoně se zastává i Petra Zelingerová z Prahy. „Pana Tvrdoně znám přes dvacet let. Je to prakticky rodinný přítel. Možná má spoustu nedostatků, ale před několika dny mi volal, že má problémy s nějakou ženou, která ho obtěžuje," uvedla žena, podle níž je Erik Tvrdoň vzdělaný a inteligentní člověk, který na kněze studoval ve Vatikánu. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že jde o komplot vůči páterovi, a nevěří, že by byl něčeho takového schopný, protože říkal otevřeně, co si myslel, a lpěl na morálních hodnotách.

Kněze kriminalisté obvinili z pokračujícího přečinu sexuálního nátlaku, pokračujícího zvlášť závažného zločinu znásilnění, zvlášť závažného zločinu pohlavního zneužití a pokračujícího přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie. Na případu dál pracují a prověřují, jestli se podobného jednání nedopustil i vůči jiným lidem.