„Mohu potvrdit, že rozhodnutí padlo, ale blíže jej komentovat nelze, protože se o tom musí nejprve dozvědět účastníc řízení,“ konstatoval pro Deník mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Havlíčkobrodský soud tak bude muset případ znovu projednat. V jakém rozsahu a jaké důvody vedly krajský soud ke zrušení verdiktu zatím není jasné. Havlíčkobrodská okresní státní zástupkyně Zdeňka Tománková se k aktuální informaci nechtěla vyjadřovat, protože je momentálně na dovolené.

Rozsudek nad deseti obžalovanými padl loni v listopadu. Soudkyně Hana Doubková rozhodla, že je to stavbyvedoucí firmy Bögl a Krýsl Josef Spour, který byl zodpovědný za podpírání mostu, a za obecné ohrožení z nedbalosti dostal čtyři roky nepodmíněně do věznice s ostrahou a pět let zákaz činnosti. „Obžalovaný byl opakovaně dělníky upozorňován na to, že vzpěry, kterými byl most podpírán, se uvolňují, na což nedbal, a nechal dál dělníky pod mostem pracovat,“ zdůvodnila tehdy Hana Doubková. Ostatních devět obžalovaných pak obvinění zprostila.