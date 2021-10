Před Okresním soudem v Jihlavě tento týden stanula dlouholetá farmářka Jarmila Brlicová z Čenkova u Třeště na Jihlavsku. Obžaloba ji viní z toho, že chytla lišku, kterou nechala v pasti tak dlouho, až zvíře uhynulo vyhladověním.

Podle zákona jde o zločin týrání zvířete, které navíc zemřelo trýznivou smrtí. Brlicové za to hrozí trest od dvou do šesti let. Paradoxně jde o přísnější sazbu, než například za nedbalostní trestný čin spojený se smrtí člověka při dopravní nehodě.

„Klecovou past, takzvaný sklopec jsem umístila k rybníku. Nejde o past, která zvíře usmrtí, ale pouze uvězní. Měla jsem políčeno na vydru. Pokud by se do pasti chytla, odvezla bych ji na jiné místo a živou vypustila,“ vypověděla před soudem pětačtyřicetiletá farmářka.

Nastražená past

Past v Čenkově u svého rybníku umístila loni v květnu. „Pravidelně jsem ji kontrolovala. Naposledy na začátku července, nic v ní nebylo. Poslední kontrola byla ale delší. Kvůli jiným starostem jsem na ni zapomněla. V žádném případě se ale necítím vina,“ konstatovala Brlicová.

Uhynulou lišku našla v pasti úřednice, která se k rybníku vydala kvůli kontrole dodržování podmínek dotace, kterou farmářka dostala na obnovu rybníka. „Byla to náhoda, žádné oznámení či podnět na týrání zvířete jsme na úřad nedostali,“ přečetl soudce výpověď úřednice.

Obhájce Martin Šalanda v závěrečné řeči naznačil, že mohlo jít o projev závisti a mrtvou lišku do pasti mohl někdo nastražit.

„Slyšeli jsme výpovědi svědků, kteří potvrdili, že se farma potýkala s různými problémy od úmyslného přerušení elektrického ohradníku, kvůli čemuž pak dobytek utekl, ale i různé další schválnosti. Někomu mohl vadit hluk či zápach,“ naznačil Šalanda, podle jehož názoru bylo zvíře v takovém stadiu rozkladu, že by muselo být v kleci mnohem déle, než uvádí obžaloba. Proto navrhl, aby soud jeho klientu obžaloby ze zločinu týrání zvířete zprostil.

Soudce Vladimír Sova musel ale konstatovat, že se skutek skutečně stal, jenže podle jeho názoru nejde o trestný čin a kauzu poslal ke správnímu řízení jako možný přestupek.

„V tomto případě stanovuje zákon podmínku, že musí jít o úmyslný trestný čin ať už v přímém či nepřímém úmyslu. Neshledali jsme ani jedno,“ podotkl Sova.

Podle jehož názoru se jedná o absurdní situaci, kdy za smrt škodné hrozí přísnější trest než například za usmrcení člověka při dopravní nehodě. V nedbalostním případě jde o sazbu od jednoho do šesti let, zatímco u zločinu týrání zvířete je spodní hranice o rok přísnější.

Absurdní případ

Podle státního zástupce Kamila Špeldy je to důsledek lobbistických a aktivistických skupin, které se podílely na novele zákona o týraných zvířatech. Navíc jde o zločin, a v takovém případě musí soud věc projednat v senátu a nelze případ řešit například takzvaným odklonem či zastavením trestního stíhání.

„Tyto skupiny si nedovedou představit důsledky toho, co zapříčinily, proto je třeba trvat na tom, aby první předpisy vždy psali profesionálové a nepodléhali tlakům veřejnosti. Pak to vede k takovým naprostým absurditám a zbytečným výdajům státu a traumatizování obviněných jen kvůli jedné uhynulé lišce,“ uvedl žalobce s tím, že nechce bagatelizovat to jakým způsobem zvíře uhynulo.

Proto v závěrečné řeči navrhoval uznat farmářku vinou. Trest by podle něj měla dostat na samé spodní hranici trestní sazby.

Rozhodnutí soudu není pravomocné. Obžalovaná se sice práva stížnosti vzdala, žalobce to ještě zváží. Pokud by stížnost podal, případ se dostane ke Krajskému soudu v Brně. Ten už jednou kauzu jihlavskému soudu vrátil s tím, že musí věc projednat v hlavním líčení. Žádný právní názor na případ ale nevyslovil, což soudce Sova označil za problematické.

„Samozřejmě jde o absurdní případ. Přirovnání pane soudce bylo trefné. Kolegové, s nimiž jsem tento případ konzultoval, to vidí podobně. Doufám, že se to dostane například na přezkum vyšších stupňů soudů. Jistě budou přibývat lidé, kteří se budou muset proti těmto obviněním bránit i u Ústavního soudu,“ dodal Šalanda.