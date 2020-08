Okresní soud v Jihlavě musel ve středu 12. srpna propustit na svobodu psychicky narušeného a nebezpečného muže, který trpí paranoidními bludy a je stále potenciálně nebezpečný.

Za rozhodnutím soudu je selhání Psychiatrické nemocnice v Jihlavě, kde je devětašedesátiletý muž v ústavní léčbě. Tu mu před více než dvěma lety nařídil Okresní soud v Táboře za brutální napadení starosty Jistebnice na Táborsku.

„Dotyčného jsme museli z ústavní léčby propustit na svobodu, protože nemocnice podala žádost o prodloužení léčby o další dva roky pozdě. Je to pro mne vnitřně problém, protože vím, že by se měl ještě léčit. Ještě nikdy jsem takové rozhodnutí kvůli pouhé úřední chybě nemusela udělat, ale bohužel je v souladu se zákonem,“ zdůvodnila rozhodnutí jihlavská soudkyně Dagmar Koutníková Trnková.

Rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce Miroslav Novák si proti tomu podal stížnost.

„Stížnost jsem podal, protože jsem chtěl dát čas státnímu zástupci, který má případ na starost, aby se rozhodl, jak bude postupovat,“ vysvětlil Novák. Podle něj je ale velmi pravděpodobné, že jeho kolega stížnost nakonec vzhledem k jasným procesním okolnostem nepodá. Muž tak sice zatím zůstává za zdmi psychiatrie, ale zřejmě už za několik dní bude volný.

Pozdní žádost

Dagmar Dvořáková, pověřená vedením jihlavské psychiatrické nemocnice řekla, že prý podávali k soudu žádost o změnu z ústavní léčby na ambulantní. Pozdě podanou žádost nevysvětlila.

„Pacient spolupracoval a ústavní léčba by mu už nic nového nepřinesla,“ uvedla Dvořáková. Jenže podle státního zástupce M. Nováka byla žádost podána primárně na prodloužení ústavní léčby, a až poté na ambulantní. „Problém je, že obě žádosti byly podány pozdě,“ dodal Novák.

Místopředseda táborského soudu Martin Prokop navíc Deníku řekl, že nemocnice byla o nutnosti dodržet lhůtu informována.

„V takovýchto případech vždy posíláme přípisy, v nichž na lhůty upozorňujeme, bylo to tak v tomto případě. Bohužel na to v nemocnici zapomněli. Teď už se to nedá nijak napravit a pacient, který může být stále nebezpečný, musí být propuštěn na svobodu,“ upozornil Prokop.

Útok sekerou a nožem

Místostarosta Jistebnice Vladimír Mašek se o propuštění muže, který ho před lety napadl, dozvěděl od redaktora Deníku.

„Děkuji vám za informaci, která je docela podstatná. Domnívám se, že pokud není tento člověk stále vyléčen, nebude docházet ani na ambulantní léčbu a nebude brát prášky, pak je nebezpečný nejen pro mne, ale i pro ostatní,“ míní Mašek.

Muž tehdy na Maška zaútočil se sekerou a nožem. Starostovi se v první chvíli podařilo vykrýt máchnutí sekerou na jeho hlavu. Muž poté Maška několikrát bodl nožem do nohy a oblasti pánve.

„Jsem přesvědčen, že mne chtěl tenkrát zabít,“ řekl po letech Mašek.

Muž starostu tehdy napadl, protože se mu nelíbilo, že mu byla odpojena elektřina.

„Myslím, že jsme pro něj tehdy udělali dost. Sehnali jsme mu nové bydlení, ale ani tam neplatil elektřinu. Pokud by se chtěl vrátit, měl by problém sehnat ubytování, protože byt kde bydlel, už má pronajatý někdo jiný,“ uvedl Mašek.

Násilník po útoku skončil ve vazbě a hrozil mu až dvanáctiletý trest. Táborský soud ho nakonec na základě znaleckých posudků uznal nepříčetným a nařídil mu ústavní psychiatrické léčení. Kvůli již zmíněnému pochybení mu ale soud nemohl léčbu prodloužit, ani ji změnit na ambulantní.

„Jediné řešení vidím v tom, vysvětlit dotyčnému situaci a přesvědčit jej, aby v léčebně zůstal dobrovolně,“ navrhuje místopředseda táborského soudu Martin Prokop.