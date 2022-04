Na plakátu s velkým nápisem Pozor tehdy stálo: Nebezpečná agresivní žebračka v Jihlavě. Ve spodní části byla výzva Policie ČR, že hledá svědky i poškozené, které měla Jitka H. ožebračit. Nechybělo telefonní číslo, kam se mohli lidé se svými zkušenostmi obracet.

Od té doby už uplynulo sedm let a tehdy osmačtyřicetiletá žena, která získala pověst jako neodbytná jihlavská žebračka, tráví celou dobu za zdmi Psychiatrické nemocnice v Jihlavě. V roce 2015 ji tam poslal Okresní soud v Jihlavě. Lékaři jí totiž diagnostikovali vážnou duševní poruchu provázející bludy, kvůli níž byla zbavena trestní odpovědnosti za své přečiny. A že jich nebylo málo. Jako nepříčetná tehdy chodila po městě a snažila se získat od lidí nějaké peníze. Když jí je nedali dobrovolně, chovala se agresivně. Lidé se jí začali bát.

Neodbytná žebračka skončila za zdmi psychiatrické léčebny

Nakonec ženu někdo nahlásil. Od té doby je na psychiatrii, odkud se neustále snaží dostat. Naposledy v pondělí 25. dubna. „Lékaři její propuštění do ambulantní léčby znovu nedoporučili,“ konstatoval obvyklé vyjádření lékařů jihlavský žalobce Ivo Novák.

Jitka H. má podle lékařů problém v tom, že je prakticky neléčitelná. Její duševní stav se za sedm let nijak výrazně nezlepšil, ale ani nezhoršil. „Stejné je to v tom, že stále obtěžuje lidi, a to i za zdmi psychiatrické nemocnice. Podle lékařů využije každou příležitost, aby získala od lidí nějaký prospěch,“ popsal současný stav Novák. Ženě nezbývá než trpělivě brát léky, které by měly tlumit její problémy.

Lékaři její chování popsali jako nevyzpytatelné. Stále se snaží podvádět spolupacienty, když z nich například pod různými záminkami mámí cigarety, nebo za peníze nabízí různé protislužby.

Jitka H. u soudu pokaždé tvrdí, že je naprosto zdravá a musí se vrátit domů za dětmi a manželem. Ten ale o její návrat příliš nestojí. Kromě toho, že se s ní už dávno rozvedl, lékaři v posudku píší, že se manžel případného návratu své ženy doslova děsí.

V pondělí jí ale svitla jakási malá naděje. Soudce vyslyšel návrhy jejího obhájce Jana Ševčíka mladšího a souhlasil s vypracováním nového znaleckého posudku. „Od posledního znaleckého zkoumání jejího psychického stavu už uplynulo několik let. Podle mého názoru nastal čas na nový posudek, který by objasnil, jak na tom paní v současné době po psychické stránce je,“ potvrdil Deníku soudce Vladimír Sova. Veřejné zasedání kvůli tomu odročil na neurčito. Kdy budou nové posudky z dispozici, není jasné. Podle žalobce Nováka je v současné době obrovský problém s ustanovováním znalců. „Pokud jde o psychiatrické posudky, v současné době je na Vysočině dělají pouze tři znalci, což je vzhledem k faktu, že tu máme dvě psychiatrické nemocnice, naprosto tristní situace,“ upozornil Novák.

Do doby, než znalci učiní své aktuální závěry, zůstane paní H. za zdmi psychiatrické nemocnice i nadále. Zatím se ale zdá, že šance na její propuštění na svobodu není příliš optimistická.