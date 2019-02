Havlíčkův Brod – Ředitel Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě Jaromír Mašek působí v nemocnici dvě desítky let.

Neobvyklý případ brutálního vraha z Vysočiny se může dostat do medicínských učebnic. | Foto: Deník/archiv

Za celou tuto dobu nepamatuje případ, kdy by lékaři zjistili, že pacient, jemuž byla diagnostikována duševní porucha paranoidní schizofrenie, touto nemocí s největší pravděpodobností netrpí.

„Na nic takového si skutečně nevzpomínám. Tento případ považuji z odborného pohledu za zcela výjimečný," říká Mašek.

Jenže všechno je jednou poprvé. Stalo tak v případu brutálního vraha Vlastislava Růžičky, který vloni devětatřiceti bodnými ranami zavraždil jednadvacetiletého spolupracovníka během směny ve firmě Pleas v Havlíčkově Brodě.

Čtyřiačtyřicetiletý Růžička je bývalý profesionální voják se zkušenostmi ze zahraničních misí. Brněnská psychiatrička a soudní znalkyně Marta Holanová nakonec konstatovala, že Růžička v době činu trpěl paranoidní schizofrenií. Státní zástupce proto trestní stíhání Růžičky pro nepříčetnost zastavil.

Soud ho pak poslal do psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde se měl léčit. Jenže lékaři po půl roce zjistili, že v případě Růžičky nemají co léčit. Podle jejich přesvědčení totiž netrpí paranoidní schizofrenií, protože se u něj za celou dobu neobjevily žádné příznaky této nemoci.

„Půl roku je dostatečně dlouhá doba, abychom z nejrůznějších podrobných vyšetření získali dostatek informací ke každému pacientovi," upozorňuje Jaromír Mašek.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě minulý týden na základě návrhu lékařů z psychiatrické nemocnice rozhodl, že bude Růžička převezen do Ústřední vojenské nemocnice na dvouměsíční pozorování. Výsledkem by měl být ústavní znalecký posudek. Teprve poté soud rozhodne, co s Růžičkou dál.

Růžička znalkyni Martě Holanové tvrdil, že v době činu slyšel hlasy, které mu říkaly, co má dělat. Ihned poté ale vymizely, a už se nikdy neobjevily. To je podle lékařů podezřelé.

„Nešlo jen o jeden tragický exces, kdy se pan Růžička choval agresivně. Hlasy měl delší dobu a choval se paranoidně doma i mezi dalšími osobami," vysvětlila Marta Holanová v reakci na závěry lékařů v Havlíčkově Brodě.

Psychóza typu schizofrenie může mít podle jejího názoru kolísavý průběh, a pokud se lékařsky nepodchytí, může se opakovat. V tom vidí Marta Holanová hlavní problém kauzy.

„Odpovědnost ústavních lékařů je, aby takto stav vyhodnotili a nepodcenili, i když je pacient v současné době bez příznaků nemoci. Proto je dobře, že bude převezen do Ústřední vojenské nemocnice, aby se situace vyjasnila," souhlasí.

Nabízí se také otázka, zda mohl Růžička duševní chorobu předstírat. „Předstírat může kdokoli cokoli, ale domnívám se, že i na to bychom během půlročního sledování našli odpověď," poznamenal Jiří Mašek.

„Ne, nic takového se nedá předstírat. Je duševně nemocen a dokáže se chovat tak, že to na něm není na první pohled poznat. Zejména v chráněném prostředí, kterým je psychiatrická nemocnice," míní Marta Holanová.

Syndrom z války?

Růžička minulý týden před soudem řekl, že se nikdy ze schizofrenie neléčil ani neužíval žádné léky. Jeho příbuzní, s nimiž Deník mluvil, se domnívají, že může trpět syndromem z války, ale určitě není schizofrenik.

„Flashbacky agresí, jaké se například objevovaly za druhé světové války u vojáků po vylodění v Normandii, jsou výjimečné a neobjevovaly se v latentní formě jako u pana Růžičky. Jiná diagnóza dle mého názoru, než schizofrenie u něj nepřichází v úvahu," je přesvědčena Marta Holanová.

„Musím upozornit, že není naším úmyslem shazovat práci znalkyně, klidně se může ukázat, že má pravdu, ale považujeme to za málo pravděpodobné," podotkl Jiří Mašek.

Vlastislav Růžička je zatím stále hospitalizován na uzavřeném oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.

„Jakmile dostaneme písemné usnesení soudu, může být pacient prakticky ihned převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pouze ještě není jasné, zda se převoz uskuteční v sanitce, či to udělá policie," uvedl Mašek.

Růžička by měl v pražském zařízení zůstat dva měsíce. Jeho pobyt může být ještě o měsíc prodloužen.