Vandalové jsou už i u nás, povzdechl si starosta obce Jámy na Žďársku Jiří Šikl. Někdo tam totiž posprejoval kámen poblíž Stromu života, kamenného kříže, který je umístěn nad obcí na kopci zvaném Vejdoch.

Svým zásahem poškodil vandal místo s nádherným výhledem na Veselíčko, Radňovice, Slavkovice, Nové Město na Moravě, Ostrov nad Oslavou nebo Bohdalov. „Na policii jsme to nehlásili. Mrzí nás ale, že se to dostalo i k nám. Nevíme, jestli to udělal někdo z Jam nebo někdo cizí. A nevím, komu to udělalo dobře,“ okomentoval sprejerovo dílo Jiří Šikl.