Případ z Jihlavy, který se odehrál 2. dubna by klidně mohl sloužit jako scénář k epizodě detektivního seriálu. Kolem půl šesté odpoledne přišel do obchodního domu Billa v Havlíčkově ulici muž v roušce, což nebylo v současné době nic divného a nechal si zavolat vedoucí prodejny.

Když s ní odešel do její kanceláře, vytáhl pistoli a donutil ji, aby mu z trezoru vydala všechny peníze. Žena to ze strachu o život udělala. Na to neznámý lupič z obchodu rychle odešel. Došel až na náměstí, kde si vzal taxíka. Přestože se mu i přes uzavřené hranice v době nouzového stavu podařilo do několika hodin opustit republiku, ve středu 13. května Jihlavský soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Kriminalistům se totiž ve velmi krátké době podařilo díky kamerám, telekomunikačním záznamům i informacím od taxikářů zjistit totožnost lupiče i směr jeho útěku - Slovensko. I díky rychle vydanému mezinárodnímu zatykači a okamžité spolupráci našich detektivů se slovenskými kolegy, se podařilo muže za hranicemi už 11. dubna zadržet. O jeho vydání do České republiky následně rozhodl soud v Žilině. V pondělí 11. května, přesně měsíc po jeho zadržení byl na hranicích předán do rukou českých vyšetřovatelů.

„Určitě jde o velký úspěch, protože únik pachatele závažného zločinu z místa činu byl velmi rychlý. Od spáchání činu až po vydání do České republiky navíc uplynulo pouze devětatřicet dní,“ konstatoval exkluzivně pro Deník Vysočina jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Kromě toho, že se podařilo pachatele velmi rychle dopadnout, jde pravděpodobně o jeden z nejzávažnějších trestných činů spáchaných na území Kraje Vysočina v době nouzového stavu. Ten trvá už od 12. března a skončit by měl 17. května.

Podle informací Deníku Vysočina má přepadení obchodního domu na svědomí jednačtyřicetiletý občan Republiky Severní Makedonie. Po loupeži odjel taxíkem do Velké Bíteše. Odtud pokračoval dalším taxíkem až na Česko-Slovenské pomezí. Hranice měl nepozorovaně překonat pěšky přes les. Do Česka se dostal zhruba dva dny před přepadením. Jakým způsobem to v době zákazu volného pohybu osob a cestování udělal, není jasné.

V minulosti delší dobu pobýval na našem území a v posledních letech žil se svou ženou na Slovensku. U nás byl několikrát odsouzen za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Nějakou dobu dokonce pracoval jako ochranka v přepadeném obchodě.

Obhájce se odmítl k jeho postoji před soudem v Jihlavě, který ho poslal do vazby, vyjádřit. Podle informací Deníku Vysočina se ale k činu opakovaně přiznal. Při přepadení měl použít plynovou pistoli. Motivem jeho činu měla být tíživá životní situace a to, že na Slovensku přišel o práci. Podle informací Deníku si měl z obchodu odnést zhruba 120 až 150 tisíc korun. Kde skončily, není jasné. Kriminalistům se je zajistit nepodařilo. Údajně je ještě před zadržením stačil poslat někomu do jeho rodné vlasti.

Za loupežné přepadení v době nouzového stavu mu nyní hrozí trest od dvou do deseti let. Do vazby putoval nejen kvůli hrozbě vysokého trestu, ale i kvůli tomu, že by mohl trestnou činnost opakovat či uprchnout.