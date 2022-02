„Po obdržení podkladů z Generální inspekce bezpečnostních sborů byl policista zproštěn výkonu služby,“ informoval bez dalších podrobností mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Informaci o obvinění policisty Deníku Vysočina potvrdila mluvčí GIBS.

„Proti brněnskému policistovi jsme na konci ledna zahájili trestní stíhání pro podezření z trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti, zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, zpronevěry a nadržování,“ upřesnila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Veselému hrozí v případě uznání viny před soudem trest od tří do deseti let. Policista si proti obvinění podal stížnost. Rozhodovat o ní bude dozorující státní zástupce.

„O stížnosti jsem zatím nerozhodl,“ uvedl žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky brněnského krajského státního zastupitelství.

Činy, které má mít policista podle obvinění na svědomí, připomínají divoká devadesátá léta, kdy někteří policisté přešli na druhou stranu zákona a začali z různých důvodů se zločinci spolupracovat. Veselý má mít podle informací Deníku Vysočina na svědomí zhruba patnáct skutků. Většina z nich souvisí s případem zatím nepravomocně odsouzeného zloděje aut z Brna Milana Burneka. Tomu se v předchozích letech dařilo krást auta ve velkém. Jeho teritorium bylo na Vysočině, ale především na jižní Moravě. Kauzou se v loňském roce zabýval Okresní soud v Jihlavě. Burnek dostal osm let natvrdo a zákaz vstupu do dvou okresů na Vysočině.

Podle soudu kradl výhradně luxusní škodovky a bavoráky. Celkem měl způsobit škodu za sedm a půl milionu korun. Ukrást se mu podařilo jedenáct aut. U dalších pěti sice překonal jejich elektronické zabezpečení, ale kvůli zabudovaným lokalizátorům nechal auta odstavená na různých místech. Většinu vozidel kradl na zakázku. Pomáhat mu s tím měl právě policista Veselý. Jeho informace měly být cenné mimo jiné z pohledu lokalizace aut a jejich bezpečnostního vybavení.

Burnek, se po zadržení ke všemu přiznal a potvrdil i to, že byl ve spojení s kriminalistou Veselým, kterému dělal informátora. U soudu ale Burnek otočil a tvrdil, že to učinil pod nátlakem policistů. Veselý byl soudu vyslechnut jako svědek. Potvrdil pouze, že Burnek byl jeho informátor.

„Občas jsme spolu byli v kontaktu. Považuji ho za velkého odborníka na zabezpečení vozidel. Využívali jsme jeho zkušenosti. Že bych mu dával nějaké citlivé informace ze spisu, odmítám,“ reagoval Veselý u soudu v Jihlavě.

Na případu pracovali vysočinští kriminalisté, kteří postupně začali zjišťovat, že proti sobě nemají jen zloděje aut, ale i kolegu, který zloději pomáhá.

„Již z materiálů k Milanu Burnekovi vyplývalo, že do této trestné činnosti byl policista Miloš Veselý zapojen. Mimo jiné mu poskytoval informace z policejních evidencí ohledně krádeží vozidel, jichž se dopustil právě Burnek. Aktuální postup inspekce tyto informace jenom potvrzuje,“ nastínil jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Prověřování celého případu se táhlo mnoho měsíců. Podle státního zástupce Adama to komplikoval fakt, že šlo o zkušeného policistu.

„Takováto trestná činnost, se vždy velmi komplikovaně odkazuje. V tomto případě byla nutná i právní pomoc se zahraničím,“ podotkl Jan Adam. (Burnek kradl i v zahraničí – pozn. red.)

Podle informací Deníku má být policista obviněn i kvůli jiné trestné činnosti, která s Burnekem nesouvisí. O co přesně jde, není zatím jasné.

To, že byl Miloš Veselý zproštěn výkonu služby ještě neznamená, že u policie skončil úplně. Až do pravomocného rozhodnutí soudu o jeho vině, či nevině, nebude chodit do práce a bude pobírat jen část platu. Pokud bude odsouzen, bude od policie propuštěn. Totéž se může stát i během následujícího období, pokud nadřízení dospějí k názoru, že je dostatek důkazů o jeho trestné činnosti. O obvinění brněnského policisty byl informován i policejní prezident.