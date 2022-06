Do vězení má jít devatenáctiletý Lukáš Morkus z Jihlavy, a to na rovné čtyři roky. Přitížila mu především jeho trestní minulost. Před soudem už byl dvakrát a pokaždé za výtržnictví. Dvacetiletý Matěj Hájek dostal tři roky s podmínkou na pět let. Současně musí být pod dohledem úřadů. V době činu mladistvý Patrik K. odešel s ročním trestem na zkušební dobu dvou roků.

Incident na autobusovém nádraží se odehrál 11. srpna kolem druhé hodiny ranní na schodech u autobusového nádraží v Jiráskově ulici v Jihlavě. Trojice obžalovaných se tehdy potkala s jinou trojicí podobně starých mladíků. Nutno podotknout, že všichni byli v té době pod vlivem alkoholu. „Něco si řekli a už to lítalo,“ poznamenal žalobce Novák.

O tom, že nezůstalo jen u nadávek, svědčí i četná a bolestivá zranění napadených. Trojice obžalovaných neváhala kromě ran pěstí do poškozených také kopat, a to i ve chvíli, kdy leželi na zemi.

Surový útok nakonec skončil různými zraněními - zlomeným nosem, otřesem mozku, zhmožděním obličeje, zlomeninou čelisti či zhmožděninami na hrudníku.

Novák dále doplnil, že během bitky došlo i ke krádeži: „Jednomu z poškozených ukradli kšiltovku za osm set korun a druhému dárkové tašky s alkoholem nezjištěné hodnoty.“

Trojici tedy kromě výtržnictví obvinili i z loupeže, za což jim hrozil až desetiletý trest vězení. V případě odvolání se ještě bude kauzou zabývat Krajský soud v Brně.