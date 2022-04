V tomto případě šlo o to, že obviněná po hádce v opilosti dupla muži na hlavu a ten utrpěl zranění lebky. „Jak vážné bude, ukážou až znalecké a lékařské zprávy,“ doplnil Novák, který opakovaně upozorňuje na vzrůstající násilí mezi lidmi. Ženu už obvinili a není vyloučeno, že se právní pohled vyšetřovatelů může ještě zpřísnit.

Na ulici v Jihlavě kopal do ženy. Byl silně opilý

Případ se stal v době, kdy soudy v Jihlavě ukládají tresty za podobné případy jako na běžícím pásu. Na konci března dostal čtyři a půl roku Václav Baláž z Jihlavy za brutální napadení muže v ulici Matky Boží v Jihlavě z loňského září. Incident zachytily i bezpečnostní kamery jihlavských strážníků. Ze záznamu je patrné, jak Baláž své oběti surově dupl na hlavu. V dalším napadání mu zabránil svědek. Baláž si u soudu sypal popel na hlavu. „Cítím se vinen, stalo se to,“ řekl a vymlouval se na alkohol. Soudkyně Dagmar Koutníková Trnková Baláže upozornila, že stačilo málo a dupnutí na hlavu mohlo mít pro poškozeného mnohem horší důsledky. „Bylo jen otázkou štěstí a náhody, že se tak nestalo,“ kárala soudkyně Baláže.

Od jednání s Balážem uplynulo jen pár dní a jihlavský soud musel ve čtvrtek 21. dubna řešit další podobný incident. Ten má podle soudu na svědomí Libor Karša z Pelhřimovska. Loni v únoru před ubytovnou Havaj v Žižkově ulici v Jihlavě pod vlivem alkoholu surově napadl svého kamaráda. „Poškozeného udeřil pěstí do obličeje, až spadl z lavičky na zem. Pak ho bil pěstmi do hlavy a nohou mu silně šlapal na hlavu, hrudník, záda a další části těla,“ popsal útok Novák. Poškozenému se sice v jednu chvíli podařilo utéct, ale Karša ho doběhl a dalším úderem pěstí do hlavy ho srazil na zem. Teprve poté se poškozenému podařilo z místa utéct. Později skončil v nemocnici se zhmožděním hrudníku, pohmožděním obličeje, podezřením na zlomeninu nosu a zlomeninu pravé vřetenní kosti.

Soud poslal třiatřicetiletého Karšu za pokus o těžkou újmu na zdraví a výtržnictví na čtyři roky do vězení. Rozsudek je pravomocný. Karša trest přijal s tím, že přiznal vinu, projevil lítost a také on se vymlouval, že se to stalo v době, kdy byli on i jeho kamarád opilí.