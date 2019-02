Jihlavsko - Kriminalisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované dívce. Dále by uvítali také jakékoli informace k hledaném muži.

Sedmnáctiletá dívka byla naposledy viděna ve středu 24. června v místě svého bydliště na Jihlavsku, odkud odjela do Jihlavy za kamarádkou, kde měla být do neděle 28. června. Telefonicky se poté s rodiči domluvila, že se domu vrátí později. Od úterý 30. června ale již není kontaktní a sama o sobě do současné doby nepodala žádnou zprávu. Rodiče se proto s žádostí o pomoc obrátili na policii.

Pohřešovaná dívka je vysoká 155 až 160 centimetrů, hubené postavy. Má modré oči a černé středně dlouhé vlasy. Na sobě měla dívka naposledy oblečené legíny, tričko na ramínka a světlé boty takzvané baleríny. Pohřešovaná dívka má větší mateřské znaménko v podpaží a má zdravotní obtíže, je astmatička.

Po pohřešované dívce vyhlásili policisté celostátní pátrání. Informace o pohřešování s jejím popisem byla předána všem policejním hlídkám. Policisté po pohřešované začali ihned po přijetí oznámení pátrat, prověřili zdravotnická zařízení, příbuzné, známé i kamarády a dívku hledali i na dalších místech, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet. Do současné doby bez kladného výsledku. Na základě šetření kriminalisté zjistili, že by se pohřešovaná dívka mohla pohybovat v blízkosti čtyřicetiletého hledaného muže.

Po čtyřicetiletém muži, který se v současné době pravděpodobně zdržuje na Jihlavsku, policisté pátrají, neboť byl na něho vydán v první polovině letošního května Okresním soudem v Jihlavě příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro spáchaný přečin porušování domovní svobody. Hledaný muž je vysoký přibližně 170 centimetrů, střední postavy. Má hnědé oči a krátké hnědočerné kudrnaté vlasy.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde se pohřešovaná dívka nebo hledaný muž v současné době nacházejí nebo pohybují, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.