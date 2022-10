Svůj útěk popsal Šály u soudu podrobně. „Všiml jsem si, že mříže byly trochu poškozené, jako by se o útěk pokoušel někdo jiný už předtím. Mezi mříže jsem strkal hlavu, ale nevešla se tam. Pak se mi podařilo mříže trochu roztáhnout. Myslím, že už byly načaté. Když jsem zjistil, že můžu prolézt, tak jsem se mříží protáhl,“ řekl dnes už jednačtyřicetiletý Šály.

Kousek, který ho proslavil, předvedl už před devíti lety. Jenže pobyt ve vězení na něj neměl příliš velký výchovný vliv. Pravidelně sbírá další nepodmíněné tresty. Jeho dalším kouskem byla poměrně kuriózní krádež trezoru s půl milionem korun v jedné jihlavské realitní kanceláři. Zhruba sedmdesát kilogramů těžkou bezpečnostní schránku tehdy Šály vytrhl z podlahy a vyhodil z okna na ulici. Na kolečku pak trezor odvezl do Komenského ulice, kde ho zahrabal pod listí.

Opilý cizinec přepadl prodejnu v Třešti: Propustit a vyhostit, navrhuje obhájce

Na svobodě se Šály ocitl v listopadu 2020. Jenže už měsíc poté zaběhl do starých kolejí. Znovu začal krást a kvůli obvinění z vloupání do nejméně sedmi objektů se škodou přes 400 tisíc korun znovu skončil ve vazbě. Rozsudek zněl na čtyři roky. Ve vězení je dodnes. Pověstné světlo na konci tunelu ale Šály nevyhlíží. Ve středu 21. září ho eskorta znovu přivedla do soudní síně. Jihlavský soud řešil jeho další krádeže, sprejerství a slabost pro trezory i drogy.

S kumpány za sebou zanechal několik vypáčených trezorů a vykradených obchodů. Ve Veselí nad Moravou například rozbil výlohu u hobby obchodu a ukradl věci za více než devadesát tisíc korun. Další škoda asi za padesát tisíc vznikla na poškození obchodu. V tomtéž městě se pak vloupal do domu, kde nechal v průjezdu část ukradených věcí z hobby obchodu a místo toho ukradl polštář za stovku. V březnu 2020 se vloupal do obchodu, kde vypáčil trezor, kde bylo přes osmnáct tisíc korun. „Obžalovaný se navíc krádeží dopouštěl v době vyhlášeného nouzového stavu v zemi kvůli pandemii,“ podotkla státní zástupkyně Milena Smetanová.

Na svědomí toho měl Šály mnohem víc, proto ho soud nakonec potrestal dvěma souhrnnými tresty. Dohromady to dělá dalších čtyři a půl roku za mřížemi. Rozsudek není pravomocný.

U soudu Šály tvrdil, že chce za dosavadním životem udělat rázný konec. Po návratu z vězení se chce údajně odstěhovat z Jihlavy, a odstřihnout se tak od lidí, kteří na něj mají špatný vliv.