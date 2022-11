Kauzou se v úterý 15. listopadu zabýval Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. „Navrhuji soudu, aby schválil dohodu mezi státním zástupcem a obviněnou tak, jak bylo soudu předloženo,“ uvedl bez dalších podrobností žalobce Martin Černý. Na dotaz soudu, zda s dohodou obžalovaná skutečně souhlasí, Krejsková odpověděla, že ano. „Dohodu jsem uzavřela dobrovolně a bez nátlaku. Víc k tomu nemám co dodat,“ byla stručná i Krejsková.

Soudkyně Ilona Moučková nakonec dohodu bez dalšího dokazování schválila. Krejskovou uznala vinnou z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a potrestala ji peněžitým trestem třicet tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaná se odvolání vzdali ihned po vyhlášení rozhodnutí.

Na jednání soudu, které bylo veřejné, se přišla podívat Šárka Gajdzioková z Křižanova na Žďársku.

„Chtěla jsem vidět na vlastní oči, jak soud v případu paní Krejskové rozhodne. Jsem totiž přesvědčená, že poškodila i mě“ svěřila se Gajdzioková Deníku.

Jde o ženu, která se snažila upozornit na nešvar policistů, kteří podle jejího názoru zaháleli ve službě. Když v ulici, kde Gajdzioková bydlí, zaparkovali před domem jednoho z policistů a nevycházeli ven, rozhodla se Gajdzioková sednout do jejich neuzamčeného služebního auta. „Chtěla jsem vědět, jak dlouho jim bude trvat, než si toho ti detektivové všimnou,“ vysvětlila už dříve Gajdzioková. Podle ní to policistům trvalo asi půl hodiny.

Nakonec to dopadlo obviněním Gajdziokové z přestupku vůči policistům, které prý svým jednáním zesměšnila. Přestupek řešila Eva Krejsková a Gajdzioková dostala pokutu patnáct set korun. „Peněžitý trest v jejím případě považuji za nespravedlivé rozhodnutí. Šlo o mnohem závažnější trestný čin. Za to, co udělala, by měla skončit ve vězení,“ mínila Gajdzioková.

Podle ní byla dohoda se státním zástupcem pro Krejskovou výhodná, protože tím unikla přísnějšímu podmíněnému trestu, nebo dokonce zákazu činnosti.