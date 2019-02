Brno, Koněšín - Hlavní líčení v případu vraždy v Koněšíně na Třebíčsku bylo odročeno na konec října.

Předsedkyně tříčlenného senátu Dana Kancírová ukazuje boty, které měl mít Kafka v době činu na sobě, jak ukazují trasologické stopy. | Foto: Deník/ Roman Martínek

Ani včasná a odborná lékařská pomoc by podle patologa Miroslava Hirta nezachránila život zavražděnému páru v Koněšíně na Třebíčsku. Před Krajským soudem v Brně to včera řekl znalec Miroslav Hirt. Druhým dnem zde pokračovalo hlavní líčení v případu dvojnásobné vraždy z loňského června. Z činu je obžalován sedmadvacetiletý Jaroslav Kafka z Koněšína. Kafka se původně k vraždám přiznal, nyní vinu popírá.

Podle znalce měl zavražděný důchodce na hlavě a krku patnáct bodnořezných a sečných ran. Smrtelné byly dvě. Přeťatá žíla na krku a poraněná krční mícha. Oběť měla i šrámy na předloktí, které jsou typické při obraně. Žena měla na těle sedm ran. Smrtelná byla jedna. „Oba lidé zemřeli na vykrvácení," upřesnil Miroslav Hirt.

Patolog se vyjádřil i k tomu, jestli mohl být vražednou zbraní nůž, který policie našla na poli, když jim místo zhruba určil Kafka. Jde o menší a slabší nůž, který měl Kafka v době činu sebrat v domě obětí na botníku. „Nerad se smiřuji s myšlenkou, že to byl tento nástroj," řekl Hirt, když nůž držel v ruce a ukazoval před soudem, co lze tak malým nožem způsobit. Žena totiž měla přeseknutou klíční kost, což podle znalce odpovídá spíše většímu nástroji. „Pokud by byl útok veden obrovskou silou, tak to není vyloučeno, že to mohl být i tento nůž," uvedl Hirt. Totéž podle znalce platí o hlubokých ranách, kdy by do těla mohla proniknout i část rukojeti. I kvůli tomu je Jaroslav Kafka obžalován, že čin spáchal zvlášť surovým a brutálním způsobem.

Znalkyně: Čin nespáchal opilec

Kafka podle psychiatrického posudku netrpí žádnou duševní poruchou. Jeho intelekt je v průměru. Znalkyně uvedla, že pokud to Kafka udělal, tak to nemohl spáchat ve stavu těžké opilosti. Po činu se choval racionálně umyl si ruce od krve v rybníku, zahodil vražednou zbraň a vrátil se zpátky do kempu Borovinka, kde předtím sledoval v televizi fotbalový zápas. Kafka ve čtvrtek tvrdil, že čin nespáchal, a pokud ano, tak si to kvůli značné opilosti nepamatoval. Znalkyně jednoznačně vyloučila, že by si takovéto události nepamatoval.

Psycholožka o Kafkovi zjistila, že má narcisticko-egoistické rysy. Má pocit vlastní výjimečnosti a těžce snáší kritiku. Problémy se snaží bagatelizovat. Nepřipouští si negativní informace, na něž reaguje podrážděně, a má sklony řešit problémy agresivitou. Pokud čin Kafka spáchal, mohla být podle znalkyně motivem pomsta, reakce v afektu či reakce na postoj oběti.

Kafka podle obžaloby důchodce napadl kvůli tomu, že nepřál jeho vztahu se svou vnučkou Zuzanou B. Kafka něco takového vyloučil. Zuzana B. včera Deníku řekla, že vůbec nechápe, co se tehdy s jejím přítelem stalo. „Myslím si, že to udělal. Dodnes to nedokážu pochopit," řekla Zuzana B., která svého dědu a jeho družku našla v tratolišti krve. Snažila se po pachateli pátrat na vlastní pěst. Poté, co se dozvěděla, že by mohla být vražedná zbraň někde v poli, půjčila si detektor kovu a nůž se snažila najít. „Chtěla jsem pomoci s pátráním," svěřila se.

Na místě činu byl tehdy mezi prvními Jaroslav Kafka. Zvláštní bylo, že byl bez bot. Kafka vysvětloval, že běžel od bazénu, ale žalobce to vidí tak, že si nechtěl obout boty, které mohl mít ještě od krve. Kriminalisté totiž v domě našli otisk, který, jak později zjistili, se shodoval s podrážkou bot, které měl tehdy Kafka na sobě. Podle obžaloby přišel do domu v noci 17. června, když si odskočil z hospody.

Hlavní líčení sledují i příbuzní obětí. Ivana Fraňková, dcera zavražděné důchodkyně, řekla, že se Kafka po činu choval naprosto normálně. „Dokonce byl na pohřbu, seděl v první řadě a kondoloval nám. Pak byl i na smuteční hostině," uvedla.

Jaroslav Kafka vinu popírá, přestože se původně přiznal. Chce, aby soud přes mobilního operátora zjistil pohyb jeho telefonu v inkriminované době, požaduje posouzení věrohodnosti pachových stop na noži, podivil se, že policie v domě nezajistila daktyloskopické stopy a požaduje vyslechnout další svědky. Mimo jiné svého otce, který s ním v osudnou noc v kempu sledoval fotbal.

Hlavní líčení bylo odročeno na 29. a 31. října, kdy by mohl padnout i rozsudek. Jaroslavu Kafkovi hrozí za dvojnásobnou brutální vraždu až výjimečný trest.