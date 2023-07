Starobní důchodce ze Žďárska měl zneužít a znásilnit vnučky i jejich kamarádku

Otřesný případ zneužívání a znásilňování nezletilých dívek od pěti do devíti let jejich dvaasedmdesátiletým dědečkem aktuálně řeší kriminalisté z Vysočiny. Starobnímu důchodci ze Žďárska za to hrozí až dvanáct let vězení. Neobvyklým případem by se mohl ještě letos zabývat Krajský soud v Brně.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Muž byl obviněn ze zločinu znásilnění a pohlavního zneužívání vůči osobám mladším patnácti let. Obžalobu na soud podám v řádu dnů,“ uvedl pro Deník žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. Starobní důchodce se zvýšeným sexuálním apetitem měl podle obžaloby zneužít důvěry dětí, když mu je rodiče svěřili na hlídání. Jenže pobyt u dědečka se zvrhl v sexuální násilí. Toho se měl dopustit nejméně jednou v roce 2022 ve Žďáru nad Sázavou a dvakrát v Brně v roce 2017. Kriminalisté už muže podezřívali ze zneužívání dítěte právě před pěti lety. Jenže kauzu nakonec takzvaně odložili, protože se nepodařilo prokázat trestný čin. Důchodce ale nakonec jeho nezdrženlivost a touha dohnaly v loňském roce, kdy se jeho pětiletá vnučka příbuzným svěřila, co s ní děda prováděl. Pračka špinavých peněz, naznal soud. Milion korun už dealer z Meziříčí neuvidí „Neúspěšně se pokoušel o vaginální styk s nezletilou,“ shrnul státní zástupce Adam. Ten také podotkl, že právě tato událost znovu otevřela i pět let staré obvinění. Muž se nakonec přiznal. Tehdy šlo o starší sestru pětileté dívky a její kamarádku. Oběma bylo v té době teprve devět let. Důchodce se k dívkám nechoval hrubě a násilnicky. Dětem by nikdy podle svých slov neublížil. Motivem jeho činu a nezdrženlivosti byla nezvladatelná sexuální touha. Podle znalců byla zřejmě zapříčiněna jeho degenerativním onemocněním mozku. Na druhou stranu je plně trestně odpovědný, protože si uvědomoval, co dělá. Pokud jde o oběti sexuálních trestných činů mladších patnácti let, je jedno, zda si pachatel vynutí sex násilím, či nikoli. „Obviněný zneužil dítě a jeho bezbrannosti k vlastnímu sexuálnímu uspokojení,“ upozornil Adam. Obviněný je stíhán na svobodě.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu