Žďársko /FOTO/ – Přibližně sedm tun mědi za téměř osm set tisíc korun odnesl a následně rozprodal devětadvacetiletý muž z areálu jedné z firem na Žďársku. „Kriminalisté jej zadrželi poté, co odcizil další měď a byl na cestě do výkupny za účelem jejího prodeje. Muž byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže,“ sdělila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Zloděj si sebral z firmy, v níž byl zaměstnaný, od roku 2016 až do nynějška více než šest a půl tuny mědi, a to v podobě lan, drátů a jejich ústřižků. „Měď vynášel průběžně z areálu firmy a následně ji prodával do různých výkupen barevných kovů na Vysočině a zejména na Brněnsku. Během jedné pracovní směny dokázal vynést kolem padesáti kilo mědi,“ popsala způsob, jakým se nenechavému zaměstnanci podařilo obohatit se na úkor firmy, Stanislava Miláčková.