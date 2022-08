Rozsudek je pravomocný. Obžalovaný se k podvodům přiznal a soudní jednání nijak nekomplikoval. Celkem má Jílek na svědomí nejméně 328 poškozených z celé republiky, Slovenska i Rakouska. S podvody obžalovaný muž nepřestal ani poté, co byl napoprvé obviněn. Nakonec skončil ve vazbě, kde čekal i na soud. Zda se poškození dočkají vrácení svých peněz, není jisté ani v tomto případě.

Kromě obdobných podvodů s vybíráním záloh upozorňují policisté i na podvody v souvislosti s bazarovými portály. Okresní soud v Třebíči například v červenci poslal do vězení šestadvacetiletého Jakuba Zemana na šestatřicet měsíců za to, že se mu podařilo nabourat do účtů inzerentů na bazarovém portálu Aukro. „Obviněnému se podařilo prolomit hesla do e-mailové schránky několika uživatelů na prodejním portálu. Údaje pak zneužil k falešné inzerci pod cizí identitou,“ napsal v obžalobě třebíčský okresní státní zástupce Jaroslav Nemeškal. Zeman už je ve vězení delší dobu za podobné podvody z minulosti.

Detektivové upozorňují, že hlavní zbraní podvodníků na internetu je jejich vytrvalost a komunikační schopnosti. „Může za to nástroj, který se odborně nazývá „sociální inženýrství“, hovorově „ukecání“. Za pomoci pestré komunikace se pachatelům podaří oběť ukolébat, a ta v dobré víře předá údaje potřebné k provedení platby platební kartou, a to včetně přeposlání autorizačního kódu, nebo mu sdělí přístupové údaje ke svému elektronickému bankovnictví, opět včetně autorizačního kódu přístupu a potvrzujících kódů plateb,“ vysvětlila před časem krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.