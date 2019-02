Brno – Dagmar Orlová, matka sedmadvacetileté vražedkyně Barbory Orlové, kterou v pondělí Krajský soud v Brně zatím nepravomocně poslal do zabezpečovacího detenčního ústavu, by si přála, aby její dcera mohla zůstat v psychiatrické nemocnici.

Sedmadvacetiletá Barbora Orlová podle znalců trpí duševní chorobou – paranoidní schizofrenií. Ona sama se považuje za zdravou. Bludům, které ji ovládaly, stále věří a považuje je za skutečnost. | Foto: Deník/Roman Martínek

Podle názoru soudu je ale Barbora Orlová nebezpečná pro společnost a musí být izolována. Běžná léčebna totiž není schopna zajistit její ostrahu.

Na svědomí má útok na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, po němž zůstal jeden mrtvý student, a další dvě studentky byly zraněny. Podobného činu se dopustila už před třemi lety v Havířově. Tehdy pobodala tamní učitelku. Dagmar Orlová je sama učitelka, proto ji trápí, co její dcera provedla. Za svou dcerou ale i nadále stojí, protože je nemocná. Podle znalců trpí paranoidní schizofrenií. Dagmar Orlová se v pondělí přišla podívat i k soudu na veřejné zasedání o detenci. Na verdikt soudu ale nemohla přijít, protože by jinak nestihla zpáteční autobus do Havířova. Ještě než z Brna odjela, poskytla Deníku rozhovor.

Jak jste vnímala vystoupení vaší dcery před soudem?

Teprve u soudu jsem poprvé slyšela některé detaily toho, co se stalo. Dcera má stále pocit, že jí bylo ublíženo. Všechno, co dělala, to bylo proto, že chtěla dát najevo, že je nemocná. (Barbora Orlová, ale po celou dobu odmítá, že by byla nemocná. Rukojmí si vzala, protože chtěla, aby o jejím problému věděla veřejnost a aby ji policie zbavila trápení tím, že ji zastřelí (pozn. autora). Přístup lékařů v Opavě k dceři byl velmi lidský. Na druhou stranu jsou věci, které jsou diskutabilní.

Myslíte si, že lékaři v Opavě měli vaši dceru víc hlídat?

Nechci nikomu ubližovat. Pracují v nějakém zaběhnutém systému. Jsem učitelka, proto také vím, že nějaké procento učitelů si tu práci nezaslouží, protože se těžko přizpůsobují novým věcem. Podobně to může být i v nemocnici.

Víte o tom, že vaše dcera léčbu zanedbávala?

Bohužel s tím prý začala v té Opavě. Naučila se to tam, odkoukala to od druhých. Nyní dostává pravidelně injekce a je pod intenzivní kontrolou, což se nedá nijak ošidit. Ona je jinak pečlivá a svědomitá. Problém je v tom, že věří, že to, co prožívá, je pravda. (Barbora Orlová u soudu řekla, že ji po celou dobu ovládal tajemný aparát, který chce zničit celý svět, pozn. autora).

Co říkáte na návrh, aby vaše dcera byla umístěna do detenčního ústavu?

Proti tomu celou dobu bojuji. Je nemocná, proto chci, aby měla šanci být v léčebně a žít jako člověk. Pro mě je strašně důležité, že si můžeme každý den několik hodin telefonovat, že za ní mohu jezdit, že má svoje věci, že jí mohou nějaké drobnosti přinést. Za poslední tři měsíce se neskutečně zlepšila. Pořád je to moje dítě, stále budu stát při ní.

Myslíte, že je vaše dcera nebezpečná pro ostatní lidi?

V současné době to vidím jako předčasné. Já se také kontaktuji s lékaři a většina se jich shoduje v tom, že i když je pacient vyléčený a řádně stabilizovaný, že ani odborník nepozná, že je nemocný. Je mladá a věřím, že se z toho dostane. Samozřejmě, že to nebude za rok či dva, ale já tu trpělivost budu mít.

Proč je podle vás psychiatrická nemocnice lepší než detenční ústav?

Poprvé vidím, že má její léčba smysl. Je to moje dcera a chci, aby žila důstojně, jako každý, kdo se musí léčit. Chci, aby měla pro ni přijatelné prostředí. Proto bych si velmi přála, aby mohla zůstat v psychiatrické nemocnici. Já mám pocit, že jde udělat i zpětný krok. Kdyby léčbu v nemocnici nezvládala, vždycky může skončit v detenci. Nyní konečně spolupracuje s lékaři, bere léky, má kolem sebe odborníky, přátele, má pocit, že jí někdo naslouchá. Umístění do detenčního ústavu ji srazí hodně dolů.

Jak vnímáte reakce veřejnosti?

Veřejnost se ke mně chová hezky. Za celou dobu jsem se nesetkala s jediným negativním projevem, kromě jednoho pana novináře. Lidé mě povzbuzují, abych to vydržela, že tu musím být pro dceru. Vždycky jsem byla laskavá učitelka a tak mne lidi berou i dnes. Je to pro mne dvojnásob těžké, když celý život vychovávám cizí děti a moje dítě se takhle trápí.

S rodinou Petra Vejvody jste byla v nějakém kontaktu?

Nebyla. Zpočátku to nebylo možné. Já jsem jim chtěla stokrát napsat, ale všechno by vyznívalo jako fráze, ale nyní to cítím jinak. I sama za sebe to musím dostat ven. Jsem rozhodnuta, že jim napíši dopis. Byla jsem připravena, že se s nimi potkám u soudu, že je požádám, aby mne vyslechli.

Co byste jim ráda řekla?

Nezlobte se, ale to si nechám pro sebe.

Vy jste věděla, že vaše dcera odjela z Havířova na Vysočinu?

Pamatuji si, jak dceři lékaři říkali, že ona má svůj život a maminka má svůj život. Nechtěla jsem ji stále na každém kroku hlídat. Je to dospělá žena, snažila jsem se to brát velmi rozumě. Odjela třeba na týden ke kamarádce a všechno vypadalo dobře. Měsíc před událostí ve Žďáru si našla krásné bydlení v Havířově. Myslím, že už v té době musela mít nějaké černé myšlenky. Vím, že napsala dopis na rozloučenou, že se loučí se životem.

Vy jste ten dopis viděla?

Nevím, co je jeho obsahem. Zůstal ve věcech, které zabavila policie. Nikdo mi ho nedal přečíst. Mrzí mě to. Přesto si myslím, že mám právo ho dostat.

Nemohla se v dopise svěřit s tím, co chce udělat?

To nevím. Dcera mi později řekla, že dopis napsala. Byl pro mě a pro jejího přítele.

Je něco, co byste dnes udělala jinak?

Asi ne. I kdybych na ní viděla nějaké změny, asi těžko bych zavolala policii a řekla, odvezte ji do léčebny.

Neměla jste strach po tom, co se stalo v Havířově, že něco podobného zopakuje?

Ne, ona přišla z opavské léčebny taková lidská. Najednou nebylo nic černé nebo bílé. Byla hrozně empatická, stále chtěla někomu pomáhat. Byla jemná a citlivá.

Je pravda, že se vaše dcera živila prostitucí?

To byl pro mě šok. Dcery jsem se na to ptala, ale neodpověděla mi na to.