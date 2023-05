Muž obvinil policisty z Vysočiny, že mu při kontrole osahávali ženu. Byla to lež

Muž dostal trest za přečin křivého obvinění. „Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody na šestatřicet měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu osmačtyřiceti měsíců,“ informovala už dříve mluvčí třebíčského soudu Jaroslava Valášková.

K soudům Rapín nechodil, kvůli tomu musely hlavní líčení několikrát odročovat a rušit. Nakonec rozhodovaly v jeho nepřítomnosti.

Top 10 bizarních kauz v roce 2022 na Vysočině: vražda manžela i uříznuté varle

Celá kauza se začala odvíjet předloni v září v Jakubově na Třebíčsku poté, co Rapína a jeho ženu zastavila při běžné kontrole policejní hlídka. Zavolal na tísňovou linku, že on a jeho žena, která seděla za volantem a řídila, se stali terčem obtěžování ze strany policistů.

Podle něj je zastavili, přepadli a obtěžovali dva muži v policejní uniformě. Policisty obvinil z toho, že měli snahu jeho ženu osahávat, a když ji bránil, tak na něj měli zaútočit a dát mu facku. Policisté se podle muže chovali nepřiměřeně, navíc chtěli pokutu pět set korun bez vydání dokladu.

Hromadná nehoda u Třebíče: kamion srazil tři osobní auta, zranilo se i dítě

Jeden z policistů už před časem Deníku řekl, že si muž všechno vymyslel a nic z toho, co tvrdil, není pravda. „Stává se, že jsou někdy lidé nevrlí nebo si stěžují, protože jim vadí, že je kontrolujeme. Ale to, co prohlašoval tento pán, už bylo přes čáru,“ řekl.

Jeho kolega s ním souhlasil a poznamenal, že za dvaadvacet let služby už zažil ledacos, ale že lidé jsou v posledních letech mnohem podrážděnější.

Mladík boural mezi pařezy u Bílého Kamene, pro spolujezdkyni letěl vrtulník

Policie na Vysočině se občas setkává s osobami, které křivě obviňují zasahující policisty. V naprosté většině případů jde o účelové jednání se snahou je úmyslně poškodit, případně se vyhnout odpovědnosti za spáchané přestupky či trestné činy.

Za křivé obvinění může v krajním případě hrozit až deset let vězení. Zde se můžete podívat na nejbizarnější kauzy loňského roku.