Vzhledem k jeho dosavadní trestní bezúhonnosti ale do vězení nemusí. Trest si může odpykat na svobodě, protože mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu šestatřiceti měsíců.

Bývalý předseda žďárského soudu dostal trest za domácí násilí

„Kromě trestu musí poškozené zaplatit šedesát tisíc korun jako náhradu za nemajetkovou újmu. Rozhodnutí je pravomocné,“ informoval mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Kauzou se zabýval Obvodní soud pro Prahu 4. Obžalobu podával státní zástupce z Třebíče. Obvodní soud letos v lednu Švaňhala potrestal jednatřiceti měsíci s podmínkou na třiačtyřicet měsíců. Městský soud mu trest nakonec o několik měsíců zmírnil. „S konečným rozhodnutím jsem spokojený. Obžaloba nebyla postavena pouze na tvrzení poškozené, ale i na dalších důkazech včetně znaleckých posudků a svědeckých výpovědí,“ komentoval soudní rozhodnutí třebíčský státní zástupce Václav Mastný.

Neřval, mluvil potichu

Roman Švaňhal ještě může využít dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což je mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na již uložený pravomocný trest. Lucie Hrdá, která bývalého žďárského soudce obhajovala, na žádost o vyjádření k rozhodnutí městského soudu nereagovala.

Počátek kauzy se datuje do roku 2018, kdy bývalá Švaňhalova družka podala trestní oznámení. Kvůli podjatosti byl případ přidělen do Třebíče. Obžaloba byla k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 podána v roce 2019. Soudce Švaňhal byl obviněn z domácího násilí v červnu 2018. Na konci června téhož roku byl tehdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem zproštěn výkonu funkce předsedy i řadového soudce.

Muž ze Žďárska vyhrožoval exministrovi Vojtěchovi, soud mu dal pokutu

Podle soudu měl tehdy jako čtyřicetiletý svou o čtyři roky mladší družku týrat dlouhodobě, a to od prosince 2014 do června 2017. „Děsivé bylo, že většinou neřval, stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba. Strašně jsem se ho bála. Většinou to bylo, když jsem zavedla řeč na peníze,“ uvedla například u soudu poškozená Eva G. z Prahy. Obžalovaný ji měl odpírat peníze, auto, jídlo, a nedostatečně se zapojoval do výchovy jejich syna narozeného na konci roku 2014.

Přestože vše Švaňhal popíral. Podle něj jeho družka nezvládala přestěhování z velkoměsta na maloměsto a postupně se vztah rozpadal. Soudy nakonec uvěřily poškozené, protože její výpověď souhlasí s ostatními svědeckými výpověďmi a důkazy, a svědčící tak o vině obžalovaného. Naopak argumenty Romana Švaňhala, opírající se především o výpovědi blízkých, byly podle soudu pouze účelovou snahou zbavit se viny.