„Podle odvolacího soudu byl nedostatečně zjištěn skutkový stav. Je nutné doplnit dokazování o některé důkazy navržené obhajobou,“ sdělil Deníku Vysočina soudce pražského odvodního soudu Michal Dvořák. Druhé kolo je nařízeno na květen.

Případ kvůli podjatosti od začátku dozoruje Okresní státní zastupitelství v Třebíči. To zatím nedostalo od pražského soudu ani písemné vyrozumění o výsledku odvolacího řízení.

„Je to paradoxní, ale je to tak. O nařízeném hlavním léčení jsem se dozvěděl před pár dny, aniž bych znal výsledek odvolání. To jsem dosud neobdržel, takže ani netuším, proč byla věc obvodnímu soudu vrácena,“ konstatoval státní zástupce Václav Mastný. Ten na podané obžalobě trvá, stejně jako na vině bývalého soudce Švaňhala.

Oškodné sto tisíc

Dvaačtyřicetiletý doktor práv se podle obžaloby dopustil týrání vůči své o čtyři roky mladší družce, s níž se na podzim 2013 seznámil na inzerát. Obžalován byl už před dvěma lety v době, kdy byl stále aktivním soudcem. Přestože od začátku tvrdil, že je nevinný, obvodní soud měl nakonec jiný názor. Za týrání osoby žijící ve společném obydlí dostal tříletý trest trest s podmínkou na čtyři roky. Kromě toho by měl oběti vyplatit odškodné sto tisíc korun za nemajetkovou újmu a během zkušební doby by se měl podrobit speciálnímu psychologickému programu.

První verdikt padl loni 25. listopadu. Státní zástupce se odvolání vzdal, Švaňhal se na místě odvolal. Nadřízený soud mu letos v únoru vyhověl a rozsudek zrušil.

Kdo je oběť?

Švaňhal měl družku podle obžaloby týrat dlouhodobě, nejméně od prosince 2014 do června 2017. Svým chováním ji měl dokonce způsobit těžkou újmu na zdraví, mimo jiné v podobě vzniku klaustrofobie a prohloubení její vrozené poruchy řeči, zadrhávání. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let.

„Děsivé bylo, že většinou neřval, stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba, strašně jsem se ho bála. Většinou to bylo, když jsem zavedla řeč na peníze,“ uvedla u soudu poškozená Eva G. z Prahy, která v té době působila jako houslistka v prestižním hudebním sboru. Podle ní začalo vše postupně. Eva G. mluvila především o tom, že jí obžalovaný odpíral peníze, auto, jídlo, a nedostatečně se zapojoval do výchovy jejich syna. Mluvila také o fyzických a psychických útrapách.

Švaňhal naopak tvrdil, že nic z toho není pravda a za oběť se označil on sám, když uvedl, že se poškozená uchýlila k jeho likvidaci. Podle něj neunesla přechod z velkoměsta (Praha) na maloměsto (Žďár nad Sázavou). Údajně trpěla návaly vzteku, při nichž v bytě ničila věci a měla podivné návyky. Poškozená řekla, že to není pravda a pokud něco rozbila, tak to bylo při obraně před jeho ataky.