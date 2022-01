Ve skutečnosti jsem obětí já. Údajná poškozená se uchýlila k likvidaci mé osoby, a to se jí podařilo, reagoval na obžalobu už dříve Roman Švaňhal. Bývalý soudce a předseda Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou čelí již několik let obvinění z domácího násilí, které měl páchat na svojí družce. V úterý 18. ledna byl však u Obvodního soudu pro Prahu 4 Švaňhal uznán vinným z týrání bývalé přítelkyně.

Pražský soud mu vyměřil jednatřicet měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu třiačtyřiceti měsíců. Kromě toho musí oběti zaplatit odškodné sto tisíc korun za nemajetkovou újmu a během podmínky se bývalý soudce musí podrobit speciálnímu psychologickému programu.

Rozsudek není pravomocný. Švaňhal s ním nesouhlasí a na místě se proti němu odvolal. Kauzou se tak znovu bude muset zabývat Městský soud v Praze.

Podle Švaňhala jeho bývalá přítelkyně neunesla přestěhování z Prahy na maloměsto, do Žďáru nad Sázavou. Údajně trpěla návaly vzteku, při nichž v bytě ničila věci a měla podivné návyky. Poškozená se proti tomu ohradila a řekla, že to není pravda a pokud něco rozbila, tak to bylo při obraně před jeho ataky.

Roman Švaňhal byl za domácí na bývalé přítelkyni odsouzen již 25. ledna 2020. Tehdy dostal o několik měsíců přísnější trest. Švaňhal se odvolal a soud vyšší instance rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání pražskému obvodnímu soudu.

„V pořadí druhý rozsudek byl pro obžalovaného příznivější, protože dostal mírnější trest. Soud oproti minulému rozhodnutí dospěl k názoru, že poškozená neutrpěla těžkou újmu na zdraví v podobě posttraumatické stresové poruchy,“ poznamenal dozorující státní zástupce Václav Mastný z Třebíče.

Soudce Švaňhal byl obviněn z domácího násilí v červnu 2018. Na konci června téhož roku byl tehdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem zproštěn výkonu funkce předsedy i řadového soudce.

Podle aktuálního rozsudku měl tehdy jako čtyřicetiletý svou o čtyři roky mladší družku týrat dlouhodobě, nejméně od prosince 2014 do června 2017.

„Děsivé bylo, že většinou neřval, stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba, strašně jsem se ho bála. Většinou to bylo, když jsem zavedla řeč na peníze,“ uvedla u soudu poškozená Eva G. z Prahy. Obžalovaný ji měl odpírat peníze, auto, jídlo, a nedostatečně se zapojoval do výchovy jejich syna narozeného na konci roku 2014.

Přestože vše Švaňhal popíral, nebylo mu to nic platné. Soud nakonec uvěřil poškozené. Její výpověď podle soudu korensponduje s ostatními svědeckými výpověďmi a listinnými důkazy a tvoří tak logický řetězec důkazů svědčící o vině obžalovaného. Naopak argumenty Romana Švaňhala opírající se především o výpovědi blízkých, byly podle soudu pouze účelovou snahou zbavit se viny.