Bývalá ředitelka Icomu dostala u soudu peněžitý trest, tají seznam akcionářů

Bývalá ředitelka společnosti Icom Marie Leopoldová skončila za posledních pět let už podruhé před soudem. Šestasedmdesátiletá bývalá manažerka nechce poskytnout insolvenčnímu správci seznam akcionářů společnosti Icom, a.s., což několik let komplikuje uzavření insolvenčního řízení. Poprvé byla Leopoldová za totéž pravomocně odsouzena v říjnu 2018. „Obviněná žena opakovaně odmítala poskytnout insolvenčnímu správci podklady, které vyžadoval. Proto byla znovu obviněna z přečinu porušování povinností v insolvenčním řízení,“ vysvětlil jihlavský státní zástupce Jan Vystrčil.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Soud Leopoldovou před čtyřmi lety potrestal ročním vězením podmíněně odloženým na zkušební dobu dvou roků. Trest odsouhlasil Krajský soud v Brně. Insolvenční správce Milan Chytil u soudu potvrdil, že Leopoldová mařila jeho práci. Seznam akcionářů je podle něj důležitým dokumentem, bez něhož nemůže uzavřít konkurzní řízení. To se táhne už od roku 2006. „Jako konkurzní správce jsem byl vyzván, abych do majetku firmy Icom zahrnul i akcie společnosti. Abych to mohl udělat, musím se nejprve dobrat toho, kdo tyto akcie vlastní. A k tomu nutně potřebuji tento seznam,“ popsal situaci Chytil. V kauze Icom padl další trest Důsledkem neochoty Leopoldové spolupracovat se správcem je pak nemožnost vyplatil věřitele. Ti o své peníze přišli poté, kdy Ivan a Radek Leopoldovi nezákonně vyvedli ze společnosti akcie za asi třicet milionů korun. Za to byli v roce 2011 pravomocně odsouzeni. Leopoldová i přesto, že konkurz potvrdil Ústavní soud, namítala, že postup správce je nezákonný, a seznam odmítla vydat. Dosud ji k tomu nepřiměl žádný soud. Za nerespektování soudního rozhodnutí dostala i pořádkovou pokutu pětadvacet tisíc korun. Fanoušek zbil ostrahu na stadionu jihlavské Dukly. Soud mu dal výchovný trest Jenže ani pravomocné odsouzení ji nedonutilo změnit postoj. „Insolvenční správce podal další trestní oznámení a došlo k novému obvinění,“ uvedl k aktuálnímu dění žalobce Vystrčil. Starobní důchodkyně Leopoldová tak musela znovu k soudu. Ten zasedl v Jihlavě ve středu 21. září. Leopoldová už byla o poznání smířlivější. „Dobrovolně a bez nátlaku stvrzuji dohodu o vině a trestu mezi mnou a státním zástupcem,“ prohlásila před soudem. Ten ji nakonec za nerespektování povinností vůči insolvenčnímu správci udělil peněžitý trest ve výši osmdesát tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Co bude dál? Podle žalobce už další trestní oznámení zřejmě nebude akceptovat. „Insolvenční správce musí najít jinou možnost, jak potřebné dokumenty sehnat, protože obžalovaná už není ve firmě aktivní,“ uvedl Vystrčil. Leopoldová podle něj změnila taktiku, když letos v červnu prohlásila, že už nemá přístup k firemním počítačům.

