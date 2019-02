Vysočina – Krajský soud v Brně začal projednávat dvojnásobnou vraždu v Jihlavě. Obžalovaným je nadějný hudebník.

Loni v říjnu se šestadvacetiletý Marek Č. z Jihlavy rozhodl, že zavraždí matku a svého mentálně postiženého bratra. Byl totiž přesvědčený, že tím nejlépe vyřeší dlouhodobé rodinné problémy. Marek Č. nakonec svůj plán v noci 12. října uskutečnil a oba své nejbližší příbuzné v jejich jihlavském bytě zavraždil. Matku podřízl a ubodal nejméně šestadvaceti ranami. Bratra podřízl ve spánku.

„Přemýšlel jsem o tom zhruba měsíc. Definitivně jsem se rozhodl až tu noc. Vzal jsem si nůž a věci na převlečení včetně rukavic. Do Jihlavy jsem přijel autem z Brna. Nejel jsem po dálnici, abych se vyhnul kamerám,“ popsal ve středu u Krajského soudu v Brně Marek Č.

V osudnou noc ho od cesty do Jihlavy neodradilo ani to, že po cestě dostal pokutu za to, že mu u auta nesvítilo jedno světlo. Když do města přijel, převlékl se v garáži, ve sklepě panelového domu si na sebe vzal ještě bundu a výtahem vyjel k bytu matky. „Před bytem jsem se ještě rozmýšlel, ale pak ve mě něco cvaklo a šel jsem to udělat,“ přiznal Marek Č. Celou svou výpověď proplakal.

Když se s nožem v ruce vrhl na matku, byly asi čtyři hodiny ráno. Bezhlavě do ní začal bodat. Matka na něj křičela, co dělá, co mu udělala. Marek Č. ji natlačil do ložnice a tam ji na posteli ještě podřízl. Žena podle soudních lékařů utrpěla smrtelná poranění a zemřela během několika vteřin na vykrvácení. Sousedé v domě sice slyšeli výkřik, z něhož šla údajně husí kůže, ale křik ozývající se z bytu prý nebyl výjimečný.

Poté šel Marek Č. za bratrem do dětského pokoje, aby ho uklidnil, že může klidně spát, a z pokoje zase odešel.

„Asi hodinu jsem chodil po bytě a přemýšlel, co dál. Zároveň jsem dával pozor, jestli někdo něco neslyšel, jestli nejede policie, ale nic se nedělo. Nakonec jsem usoudil, že i pro bratra bude lepší, když zemře. Tušil jsem, že skončím ve vězení a nebude mít nikoho, kdo by se o něj postaral,“ řekl Marek Č.

Znovu tedy vešel k bratrovi do pokoje a chladnokrevně mu podřízl krk. Přes hlavu mu přitom dal polštář, aby se na to nemusel dívat, a asi po minutě slabého odporu se přestal bratr hýbat. Také on zemřel na vykrvácení během několika vteřin. Podle znalců byl tento útok ze strany obžalovaného veden velkou silou. Nůž se měl zastavit až o krční páteř.

Marek Č. poté v bytě udělal nepořádek, aby vše vypadalo na loupežnou vraždu, a ze skříňky vzal sto tisíc korun. Odešel zpět do garáže, kde se převlékl, a odjel zpátky do Brna. „Po činu jsem cítil, že ze mě něco spadlo, nepřemýšlel jsem nad tím a choval se jako dřív,“ uvedl Marek Č.

Po třech dnech se do bytu vrátil a zavolal policii. Kriminalistům řekl, že matka i bratr jsou mrtví, ale že je už tak našel. Nakonec seale k činu přiznal.

Soudu Marek Č. řekl, že matku a bratra zabil, protože to považoval za nejlepší řešení. Matku popsal jako nesnesitelnou tyranku, která měla neúměrné nároky například na hygienu a další neobvyklé rituály. Chování matky se mělo výrazně zhoršit po rozchodu rodičů.

„Nesměli jsme splachovat záchod po vymočení, nádobí se nesmělo mýt jarem ani utírat utěrkou, prádlo se pralo v pračce, máchalo ve vaně a pak zase pralo v pračce, vodu jsme nesměli pít z kohoutku, ale napouštět ji do plastových lahví, a to ještě musela voda téci pomalu, protože tak to prý zmátne vodoměr,“ popisoval Marek Č. Podle něj matka neakceptovala názory druhých, vyčítala mu různé životní prohry, měla konflikty se sousedy, byla negativistická, nerada někoho chválila a mnohokrát opakovala, že se raději zabije. „Říkal jsem si, že by to bylo lepší,“ řekl soudu Marek Č., který studoval vysokou školu a hrál na housle. Komponoval hudbu a hrál v hudebních souborech. Později byl údajně nucen žít dvojí život v neustálé lži.

Problémy v rodině potvrdili i sousedé. Bratra i matku měl přesto podle svých slov rád a nedokázal si představit, že by se od nich nadobro odpoutal. „Připadalo mi lepší řešení zabít je, než od nich navždy odejít,“ řekl soudu Marek Č. Obžaloba ho viní také z toho, že vraždu spáchal kvůli majetkovému prospěchu. Nejen kvůli tomu, že z bytu matky odnesl sto tisíc korun, matka totiž disponovala mnohamilionovým majetkem. „Takto jsem nad tím neuvažoval. V té době jsem měl peněz dost,“ hájil se Marek Č., který podle znalců netrpí žádnou duševní poruchou. Špatně však snáší psychickou zátěž a má narcistické rysy. Podle znalců je těžké říci, co bylo hlavním motivem činu, ale mohl to být i důsledek frustrujícího a nesnášenlivého chování matky. Znalci se navíc domnívají, že čin musel mít dopředu promyšlený.

Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek, kdy by měl padnout i rozsudek. Marku Č. hrozí za dvojnásobnou vraždu až výjimečný trest.

Vraždu podle obžaloby mimo jiné spáchal na více lidech, trýznivým způsobem, na svědkovi a po předchozím naplánování. To má potvrzovat také to, že před cestou do Jihlavy doma nechal mobilní telefon, aby ztížil svou lokalizaci. Polehčující okolností je pouze bezúhonnost, doznání a výpovědi svědků, kteří o něm tvrdí, že byl bezkonfliktní a rád pomáhal druhým.