Devětadvacetiletý Robert K. z Pelhřimova se tehdy domáhal vjezdu do areálu firmy, což mu chtěl vrátný umožnit, ale až se muž řádně zaregistruje. To zřejmě Roberta K. vytočilo natolik, že začal vrátnému vulgárně nadávat. „Jste totálně nemožný vrátný, dám vám do držky,“ rozohnil se Robert K., a přitom se začal sápat přes okénko na vrátného, kterého měl udeřit pěstí do obličeje.

O pětatřicet let starší Jan Š. si to nechtěl nechat líbit. Vytáhl pepřový sprej a nastříkal ho mladšímu sokovi do obličeje. Oba pak z místa incidentu odjížděli v jedné sanitce. Robert K. měl alergickou reakci na sprej a musel být nějakou dobu v pracovní neschopnosti. „Napadený vrátný utrpěl pohmožděniny dolní čelisti a byl jednorázově ošetřen v jihlavské nemocnici bez nutnosti dalšího léčení,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Kromě patálií se zasaženýma očima se Robert K. později dozvěděl, že ho policie kvůli incidentu na vrátnici obvinila z trestného činu výtržnictví. Za to mu nyní hrozí až dva roky vězení.

Neobvyklým případem, jenž se stal 26. srpna kolem půl druhé odpoledne, se tento týden začal zabývat Okresní soud v Jihlavě. Obviněný Robert K. popírá, že by vrátnému dal pěstí. Kamerový záznam z místa zachycuje pouze to, jak se obviněný naklání do okénka vrátnice. Robert K., který pracuje jako administrativní pracovník, vezl do areálu firmy náhradní vozidlo, které měl předat konkrétnímu klientovi. Co přesně se mezi oběma soky stalo, není jasné.

Spouštěčem s největší pravděpodobností byl vzájemný spor obou mužů o vjezd do areálu firmy. Robertu K. se zdál přístup vrátného příliš formální. „U soudu by měly zaznít ještě další důkazy, takže se k tomu nechci v této fázi řízení vyjadřovat,“ konstatovala právní zástupkyně obviněného Blanka Severová. Vrátný podle žalobce Nováka trvá na tom, že pěstí dostal. „Je to slovo proti slovu,“ dodal žalobce.

Robert K. nebyl dosud soudně trestán. Hlavní líčení bude pokračovat na začátku března. Soud má v plánu přehrát záznam z bezpečnostních kamer na vrátnici. Vedení společnosti Jipocar se nechtělo k incidentu vyjadřovat. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.