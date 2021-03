Policii přivolala bankovní úřednice, protože Gajdzioková odmítla odejít bez své poškozené tisícikoruny. Úřednice ji sdělila, že bankovku musí zadržet a několik dní bude trvat, než ji dostane zpět.

„Tisíc korun je pro mne hodně a ty peníze jsem potřebovala. Chtěla jsem, aby mi ji vrátila, že si ji vyměním jinde, třeba na poště. Jenže ona to opakovaně odmítla. Nechápala jsem to, je to můj majetek,“ popsala Šárka situaci. Současně nepopírá, že jí to rozčílilo a nechtěla z banky bez peněz odejít. „Přítel, který vůbec nic nedělal, skončil na zemi a policista na něm klečel. Dával mu pouta a já byla zadržena také,“ uvedla Šárka.

Podle policejní mluvčí na Vysočině Dany Čírtkové museli policisté použít donucovací prostředky, protože byli ze strany Gajdziokové fyzicky napadeni. „To je pěkná blbost, protože jsem měla obvázanou ruku,“ konstatovala Šárka.

Případem se začali dokonce zabývat žďárští kriminalisté. „Prověřování je na počátku. Abychom nemařili účel trestního řízení, nebudeme k němu v současné době poskytovat žádné podrobnější informace,“ konstatovala Čírtková.

Zda byli policisté v bance napadeni, a jak se celá událost odehrála, by mohl objasnit videozáznam z banky. Deník se ho snažil získat. Banka to ale odmítla a nechtěla ani popsat, jestli k napadení hlídky došlo, či ne. „Vzhledem k právě probíhajícímu policejnímu vyšetřování vám nemohu sdělit jakékoliv informace,“ konstatoval mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Poté, co byla Gajdzioková s přítelem ze zadržení ještě týž den propuštěni, začal si přítel postupně stěžovat na bolest břicha. Večer se pak rozhodli zavolat záchranku. Podle lékařů nebyl transport do nemocnice nutný. Gajdzioková pojala podezření, že je lékař opilý. „Sám lékař na sebe zavolal policejní hlídku, aby mu dali dýchnout. Výsledek byl negativní,“ řekl Petr Janáček.

Přítele druhý den odvezla do nemocnice v Brně. „Musel na zákrok. Lékaři mu řekli, že mu hrozila krevní sraženina. Měl obrovské jelito na břiše. Asi od toho, jak na něm policajt klečel a tlačil mu přitom do břicha přezku od opasku,“ míní Gajdzioková, což může dokázat lékařskými zprávami.

Spor s policistou

Žena je přesvědčena, že zásah policistů byl nepřiměřený a neoprávněný. Navíc ho podle ní má na svědomí tentýž policista, s nímž měla loni spor ohledně údajné policejní zahálky. Tehdy veřejně upozornila na to, že policista a jeho kolega zneužívá služební auto a ve službě s ním jezdí domů na kávu. Vyřešila to tím, že si do policejního auta sedla a čekala, za jak dlouho si toho hlídka všimne. Podle ní jim to trvalo půl hodiny.

Nakonec se vše obrátilo proti ní. U přestupkové komise dostala pokutu za zesměšnění a urážení policistů. Samotné policisté žádný postih nečekal. Prý nic neporušili. Údajně měli povolení k domu policisty zajet, kvůli zdravotním problémům jeho ženy. „Z našeho pohledu je paní Šárka opakovaně policisty šikanována, protože upozornila na jejich nešvary. Jsme připraveni ji poskytnout mimo jiné potřebnou právní pomoc a třeba i podat podnět k prošetření policejního zákroku na GIBS,“ řekl Deníku Libor Maleček z asociace Hydra.

Banka Šárce Gajdzioková bankovku vyměnila zhruba po měsíci čekání. Podle vyjádření České národní banky (ČNB) měla bankovní úřednice právo poškozenou bankovku zadržet i přes nesouhlas majitelky. „Zřejmě byla bankovka vyhodnocena jako nestandardně poškozená a v takové situaci jsou banka/ČNB/zpracovatel hotovosti povinni ji zadržet, vydat potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí a odeslat na přezkoumání do ČNB, kde se rozhodne o výši náhrady,“ sdělila Deníku mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.