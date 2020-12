„Těsně před dokončením zakázky pan podnikatel autobus prodal. Pět nebo šest let se naši právníci snažili získat věc zpět. Nakonec to skončilo podáním trestního oznámení,“ uvedl pro Deník Vysočina Martin Pecka ze společnosti Ital – Auto z Prahy.

Firmou, která se k rekonstrukci smluvě zavázala byla společnost Interlog, jejímž jednatelem byl v té době Darek Vytlačil. Ten v roce 2019 autobus prodal pod svým jménem za půl milionu korun a peníze si nechal pro svou potřebu. Kriminalisté nakonec Vytlačila obvinili z trestného činu zpronevěry. Za to mu hrozí trest od dvou do osmi let.

Deníku Vysočina se obviněného podnikatele nepodařilo kontaktovat. Problém s ním má i Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, který musel nařízené hlavní líčení už několikrát odročit na jiný termín. Pro poškozenou firmu je to problém, protože netrpělivě čeká na výsledek soudního řízení, aby mohla učinit další kroky k získání autobusu zpět do svého vlastnictví.

Legendární vajíčko

„Popravdě moc nechápu, že někdo tak inteligentní, může udělat něco takového,“ povzdechl si Pecka nad chováním obviněného podnikatele, který má před svým jménem uveden titul Ing.

Retroautobus, kterému se říkalo vajíčko pochází z roku 1964. Původně sloužil jako zájezdový autobus bývalého ČSAD v Liberci. V Praze pak vozil turisty. Pecka odhaduje jeho tržní cenu zhruba na pět a půl milionu korun.

„Chtěli jsme ho původně jen přelakovat, ale byly potřeba další opravy. Nakonec jsme přišli zhruba o dva a půl milionu korun,“ podotkl Pecka.

Další pokus o zahájení soudního řízení je naplánováno na polovinu prosince. Pokud ani tentokrát obviněný Darek Vytlačil nepřijde, není vyloučeno, že ho soudce nechá předvést policií.