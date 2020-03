Osobní automobil značky Peugeot, jehož řidičem byl třiatřicetiletý muž, zastavili v pondělí 2. března kolem osmé hodiny ráno meziříčští policisté v tamní ulici Vrchovecká.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Lustrací policisté zjistili, že muž má od prosince roku 2018 vyslovený zákaz řízení, a to do dubna letošního roku. Další zákaz řízení mu uložil okresní soud na konci ledna loňského roku, na základě kterého nesmí usednout za volant až do ledna příštího roku,“ popsala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.