Vysočina - Obhájci trvají na výslechu všech čtyřiceti klientů. Líčení se kvůli tomu může protahovat.

Zleva: Ivan Padělek z Jihlavy, ortoped Ladislav Čepera z Jihlavy a chirurg Michal Kašpar z Brna na lavici obžalovaných. | Foto: Deník/ Roman Martínek

U Okresního soudu v Jihlavě včera začal ostře sledovaný proces s bývalým jihlavským hokejistou Ivanem Padělkem, ortopedem Ladislavem Čeperou z Jihlavy a chirurgem Michalem Kašparem z Brna. Žalobce Kamil Špelda viní trojici mužů z rozsáhlého pojistného podvodu ve výši dvou milionů korun. Tolik měla pojišťovna Ivanu Padělkovi vyplatit na provizích. Obžalovaným hrozí dva až osm let vězení.

Sedmatřicetiletý Padělek, který vlastní největší sbírku hokejových puků na světě, za pomoci obou lékařů podle obžaloby od ledna do listopadu 2009 předkládal pojišťovně zfalšované informace o zdravotním stavu klientů. Tyto informace přitom byly důležitou okolností při schvalování pojistné smlouvy.

Problém byl v tom, že lékaři potvrzovali výpisy z dokumentace klientů, které obsahovaly nevěrohodné informace o jejich zdravotním stavu. Lékaři totiž dokumentaci klientů vůbec neměli ani je osobně nevyšetřili. Jednalo se o jeden z typů flexi životního pojištění. V návrzích na uzavření pojištění Padělek uváděl jména obou lékařů, kteří měli mít k dispozici zdravotní dokumentaci klientů. To ale nebyla pravda.

Téměř dva miliony

„Kdyby pojišťovna věděla, za jakých okolností jsou smlouvy uzavírány, nikdy by provize nevyplatila,“ podotkl státní zástupce Kamil Špelda. Pojišťovna České spořitelny nyní po obžalovaných vymáhá 1,7 milionu korun.

Za deset měsíců uzavřel Ivan Padělek za pomoci obou lékařů čtyřicet pojistných smluv. Třiadvacet z nich posvětil svým odborným posouzením lékař hokejistů Dukly Jihlava Ladislav Čepera. Sedmnáct pak bývalý lékař hokejistů Komety Brno Michal Kašpar. Všichni tři včera u soudu řekli, že se necítí být vinni.

„Často se nám stávalo, že klienti měli problém získat z nejrůznějších důvodů zdravotní dokumentaci od svých ošetřujících lékařů. Proto jsem se obrátil na nadřízené, kteří mě odkázali na infolinku pro externí pracovníky. Tam mne ujistili, že není problém, když klienty prohlédne jiný erudovaný lékař,“ hájil se Ivan Padělek, který soudu řekl, že v té době si jako pojišťovací agent vydělal za měsíc i sto tisíc korun. K tomu měl plat sto tisíc jako profesionální hokejista.

Tolik prý nedostal

Jeho dalším argumentem bylo, že ne všechny smlouvy, které podepsal, také sám uzavíral. „Měl jsem pod sebou pracovníky, kteří smlouvy sice sjednávali, ale ještě neměli certifikát k jejich úřednímu uzavření. Proto jsem je podepisoval já,“ uvedl Ivan Padělek. Ten se také ohradil proti provizím. Podle obžaloby mu pojišťovna vyplatila za jednu smlouvu kolem padesáti tisíc korun. „Takovou částku jsem nikdy nedostal. Spíš byla třetinová až poloviční,“ tvrdí Padělek. To, že by provizi dostávali i oba lékaři, vyloučil.

Ladislav Čepera, který pracuje v Nemocnici Jihlava, odmítá, že by úmyslně poskytoval nepravdivé informace o zdravotním stavu klientů. „Jednal jsem v dobré víře, že pomáhám klientům, pojišťovně i panu Padělkovi. Nikdy jsem nezaregistroval, že by některý z návrhů smlouvy nebyl pojišťovnou přijat. To mne utvrdilo, že je postup správný,“ řekl u soudu Ladislav Čepera. Za vyřízení jedné smlouvy dostal, stejně jako jeho kolega z Brna, zaplacen pouze poplatek 250 korun. U soudu využil svého práva a dál odmítl na otázky soudu odpovídat. Toho využil i lékař z brněnské Nemocnice U svaté Anny Michal Kašpar.

Soudkyně Dagmar Koutníková – Trnková včera hlavní líčení odročila na květen a červen. Obhájci totiž trvají na osobním výslechu všech čtyřiceti klientů, s nimiž Ivan Padělek smlouvy uzavřel. Svědčit přijedou z různých míst republiky, proto se kvůli tomu může celý proces značně protáhnout. Jeden z obhájců navrhl i výslech pracovnice pojišťovny, která smlouvy schvalovala.

Trestně stíháni jsou i někteří klienti, kteří si byli vědomi, že lékařská potvrzení nejsou pravdivá. Z Jihlavska se to týká dvou lidí. Na jednoho už byla podána obžaloba, u druhého bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Mimo Jihlavu se to týká dalších asi osmi lidí. Jejich případy řeší příslušná státní zastupitelství a soudy.