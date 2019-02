Jihlava - Státní zástupce Ondřeji Šuhajovi navrhl podmíněný trest. Student tvrdí, že je nevinný.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Atilla Racek

Sedmadvacetiletý student Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) a předseda místního sdružení ODS v Batelově na Jihlavsku Ondřej Šuhaj je obžalován z hackerského útoku na počítačový systém školy. Dopustit se ho měl loni v březnu. Podle obžaloby se mu podařilo získat heslo jednoho ze zaměstnanců a přes něj pronikl do celého systému.

„Stahoval konfigurační soubory, uživatelská jména a hesla studentů i učitelů. Mohl číst jejich poštu, zasahovat do systému a měnit programové vybavení,“ uvedl státní zástupce Kamil Špelda.

Ondřej Šuhaj tvrdí, že je nevinný a stal se obětí neznámé třetí osoby, která se do systému nabourala z jeho laptopu.

„Počítač jsem běžně půjčoval kamarádům. Někteří ho měli i na delší dobu. Navíc moje programové znalosti nejsou na takové úrovni, abych to zvládl,“ tvrdil včera u soudu Ondřej Šuhaj. Tři svědci potvrdili, že k počítači Ondřeje Šuhaje měli volný přístup. Vyloučili ale, že by se do systému školy snažili proniknout.

Odborník na informační technologie Tomáš Kubiš z VŠPJ soudu popsal, jak se jim podařilo hackerský útok odhalit. „Bohužel za tím byla chyba lidského faktoru. Jeden z našich zaměstnanců měl velmi snadno odhalitelné heslo na náš ostrý server. Potom jsme zjistili, že se někdo do systému přihlašuje pod cizí identitou a stahuje citlivá data a hesla učitelů i studentů. Zjistili jsme, že si dotyčný četl i jejich poštu. Experti z VŠPJ se nejdříve obávali profesionálního hackerského útoku zvenčí. Pečlivá analýza je nakonec dovedla k jejich studentovi.

Podle IP adresy

„Odhalili jsme ho podle IP adresy,“ vysvětlil Tomáš Kubiš. Šuhaj se do systému přihlašoval z několika míst. Kromě školy i z místa svého bydliště v Batelově.

„Mé znalosti s programováním sice nejsou na nijak vysoké úrovni, ale zase nejsem tak hloupý, abych nevěděl, že se dá IP adresa snadno dohledat,“ namítal v závěrečné řeči Šuhaj, kterému se v té chvíli podlomil hlas. Šuhaj si údajně data stahoval, i když byl ve škole na hodině. Přes ně se mohl dostat i do systému známkování, to se ale nestalo.

Ondřej Šuhaj přišel včera s několika konspiračními teoriemi. Kromě té, že se do systému naboural někdo z jeho známých, kteří měli volný přístup k jeho počítači, naznačil, že někdo u třetího počítače zneužil ten jeho a přes něj do systému školy pronikl. „To je samozřejmě možné, ale v tomto případě to tak podle mne nebylo,“ míní Kubiš. Státní zástupce Tomáš Špelda upozornil na to, že na ploše zajištěného laptopu experti našli soubor se staženými daty. Šuhaj také podezříval policii z manipulace s důkazy. Údajně nemohl být u celého stahování dat z pevného disku. Policie zapečetila místnost, kde data stahovala, a jeho vyslýchali odděleně. Když se do místnosti s počítačem vrátili, byla pečeť porušená. Šuhaj si to nafotil. Policie jakoukoli nezákonnou manipulaci s daty vyloučila.

Vysoká škola nyní vymáhá po Ondřeji Šuhajovi 37 tisíc korun. Právě tolik ji stálo nové zabezpečení serveru a změny hesel profesorů i studentů. Celý proces experty zaměstnal na několik desítek hodin.

Státní zástupce navrhl, aby byl Šuhaj uznán vinným a odsouzen k podmíněnému trestu na dvanáct až osmnáct měsíců. Obhájce požaduje jeho zproštění. Rozsudek padne příští středu ve 14 hodin.