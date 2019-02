Vysočina -Přečiny na majetku představují více než polovinu kriminálních činů v kraji Vysočina.

Pohled na řádění zloděje. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Majetková trestná činnost má nejvýznamnější podíl na celkové kriminalitě v kraji Vysočina. Z celkového počtu 6 956 zaznamenaných kriminálních činů za sledované období tří čtvrtin loňského roku představují více než polovinu případů přečiny na majetku, a sice 3 895 případů na Vysočině.

Jak vyplývá ze statistiky Krajského úřadu kraje Vysočina, uskutečnilo se v loňském roce na Vysočině 2 586 prostých krádeží. Počet krádeží vloupáním však byl vloni 1 971 případů, což je nárůst oproti roku 2008, kdy pachatelé provedli 1 534 vloupání. Statistika vypovídá o tom, že počet vloupání má vzrůstající tendenci.

Co dělat, když vám vykradou byt

V souvislostí s touto trestnou činností zpracovalo Ministerstvo vnitra soubor rad, jak se zachovat, byl-li někomu vykraden dům či byt.

„Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň,“ radí Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a pokračuje: „Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích. Tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.“

Správný výběr zabezpečení

Na tato bezpečnostní opatření po vloupání musí podle Koníčka navázat, nebo ještě lépe mu předcházet, rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Při výběru zabezpečovací techniky se má dát přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními, má dobré reference a provádí komplexní služby.

„Vyžádejte si více nabídek od různých firem. Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku. Nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem. Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky pojišťoven. Navštivte nejbližší poradenskou místnost Policie České republiky, kde konzultujte problémy s odborníky,“ radí expert na prevenci kriminality.

Lidé prý také mají udržovat dobré vztahy se sousedy, s nimiž si pak vzájemně mohou poskytovat služby zvyšující bezpečnost jejich bydliště. Měli by si také všímat podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do svého bytu by měli vpouštět jen osoby známé a důvěryhodné.

Měli by se také mít na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej různého zboží či možnosti slušného zisku. Mohou to být osoby, které následně dávají tipy na krádeže a vloupání zlodějům.