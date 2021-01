Dřív se o tom mluvilo častěji než dnes. Anorexie a bulimie u modelek. Mladé dívky, které vpluly do velkého světa přehlídkových mol téměř nejedí, aby splnily náročné požadavky návrhářů. Ačkoli se brutální hubenost v posledních letech tolik nenosí a nejen oděvní, ale i kosmetické značky se snaží propagovat při svých kampaních ženy kypřejších, nebo alespoň normálních, tvarů, problém přetrvává.

Na veřejnost, která byla často zaskočena fotkami modelek takzvaně v civilu, kdy bylo vidět, jak na nich doslova visí oblečení, klíční kosti mají jen potažené kůží, nožičky a ručičky jako tyčky a jejich obličeje „zdobí“ propadlé tváře, prosákly informace o stravovacích návycích modelek.

Triky, které běžně používají k udržení téměř dětské váhy, jsou strašlivé. LKdyž už se najedí, tak chodí zvracet a vytvoří si reflex, to je pak hrozný kolotoč. Snad nejbrutálnější způsob hubnutí, o jakém jsem kdy slyšela, prý praktikují americké modelky – polykají tampony namočené v džusu. Nabobtná jim to v žaludku a nemají hlad. To je podle mě už úchylnost,“ prozradila jedna z českých krásek modelingu.

Zvracení a výčitky

Poruchy příjmu potravy, jako jsou anorexie či bulimie, patří mezi závažná psychická onemocnění a u některých lidí mohou vést až ke smrti. Je velmi těžké dostat se z jejich vlivu a bez odborné pomoci to málokdy jde.

Bulimie:

Bulimie se objevuje u 1–3 % dívek a žen, nejčastěji do 30 let. V roce 2017 bylo v psychiatrických ambulancích léčeno s bulimií 3731 pacientů, z toho bylo 90 % žen. V posledních letech dochází k nárůstu onemocnění také u mužů.

Mnoho modelek a slavných žen i obyčejných dívek si jimi bohužel prošlo. A to není zdaleka vše: Kromě pojídání vaty, anorexie a bulimie některé modelky využívaly také takzvaný Fletcherismus. Při této dietě žvýkáte pokrm tak dlouho, dokud se nestane doslova tekutým. Nejenže tato praktika zní naprosto nechutně, je také nebezpečná.

Jejím cílem je totiž přijmout do žaludku co nejméně potravy, tudíž tělo pochopitelně trpí nedostatkem důležitých látek a při delším praktikování této diety se to také začne projevovat: například vypadáváním vlasů.



Informace o nemoci