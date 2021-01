RADA: Jak odolávat jídlu navíc?

/5. DEN/ Možná to také znáte: máte nevýslovnou chuť na něco dobrého. Snažíte se tu vtíravou myšlenku potlačit, soustředit se na něco jiného, ale váš mozek stále myslí jen na to jediné: pochutnat si. Když vyndáte sušenku z obalu a vložíte ji do úst dostavuje se uklidňující pocit. Jenže ten trvá jen chvíli. Pak přichází výčitky a smutek.

Odolat jídlu navíc je základ hubnutí. | Foto: Shutterstock

V minulém dílu jsme hovořili o vnějších provokatérech k jídlu navíc, které se často podílí na obezitě více než samotná konzumace hlavních chodů. Jak mu však odolat? JÍDELNÍČEK: Milovníci těstovin zajásají, čeká je dietní a chutný salát Přečíst článek › Jak s nimi zatočit? Uvědomte si zlozvyk – spouštěč, který vede k jídlu navíc. Zabráníte tím neuvědomělému jídlu, kdy třeba při televizi víte, kdo je vrah, ale nevíte, že jste snědli talířek cukroví.





Přeorganizujte si prostředí tak, aby pracovalo pro vás. Nejlepším řešením je takový spouštěč vyloučit (zbytek cukroví dám do mrazáku) nebo odnesu někam hodně daleko. Místo sledování televize si budu číst knížku, pokud mě u čtení jídlo neláká.





Pokud to nelze, je nutné se naučit na tento podnět reagovat jinak – dělejte při televizi nějakou jinou činnost – lakujte si nehty, prožijte příjemné chvíle s partnerem nebo drbejte domácího mazlíčka, pokročilí sednou se zapnutím seriálu na rotoped nebo se pohupují na fitballu alespoň do první reklamy.





Stanovte si reálný cíl. Nepoužívejte slůvko nikdy – např. netknu se už nikdy sladkého, ale zpočátku si dejte za cíl jíst něco k televizi třeba jen obden.





Pokud si chcete umocňovat pohodu při televizi jídlem i nadále, připravte si místo cukroví méněkalorickou variantu – dobrý anglický čaj či sklenku suchého vína, sušené maso, zeleninové tyčky s dipem apod. Tipy na zdravé zobání najdete v článku na www.stobklub.cz.





Pokud si chcete ještě dopřát cukroví z Vánoc – zvolte metodu JJP (Jez Jen Polovinu). Jezte cukroví o reklamě, kdy se na něj můžete soustředit a tím, že ho budete vychutnávat, bude vám stačit menší množství.



ZAJÍMAVOST: Fitko můžete dopřát i svému psu Přečíst článek › Zdroj: stob.czTIP: Pokud by se vám nedařilo zvládat zlozvyky samotným, můžete se účastnit kurzů zdravého hubnutí on-line, kde vás čeká podpora odborníka i ostatních hubnoucích. Aktuální nabídku kurzů najdete na www.stob.cz. Přijďte se v rámci Světového dne obezity začátkem března poradit s odborníky STOBu nebo si zdarma nechat změřit složení těla. Více informací o akci na www.stob.cz.

