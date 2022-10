Jaký jste byl jako kluk? Jako kluk jsem měl přezdívku Michelin, byl jsem oplácané dítě a – holky mě nechtěly. Začalo mě to štvát a řekl jsem si: „Chci být namakaný jako Stallone nebo Schwarzenegger!“ a začal jsem chodit do posilovny a dřít a dřít a dřít. Dalších pár let jsem byl klasická „pumpička“, co chodí do gymu a maká na sobě. K tomu jsem chodil běhat, lezl po horách, jezdil na kole, trampoval. Ale primární pro mě byl biceps a triceps. Zajímavé je, že jsem do pohybu vůbec nemusel nutit a možná že i díky tomu, že mě bavilo se hýbat, byl ze mne brzy krásný štíhlý chlapec, během roku jsem zhubnul asi dvacet kilo a začal nabírat svalovou hmotu.

Z legrace o sobě říkáte, že jste takový „lobotom“, proč?

Protože mám za sebou bohatou studijní i profesní historii. Ale zase těch znalostí a zkušeností co mám! Umím kreslit, stavět, truhlařit, jsem vystudovaný optik, mám kurs na záchranáře, nějaký čas jsem studoval zdrávku – všeobecnou sestru, pracoval jsem jako plavčík i jako asistent ve škole… a určitě jsem na něco zapomněl. ? Ale především jsem sportoval a při práci jsem i trénoval. Teď už asi deset let je trénování mojí hlavní profesí.

Jan Kempa Jan KempaZdroj: Se svolením Jana Kempy

Dříve běhal závodně triatlony a ultraběhy. Dnes je fitness trenérem,který se snaží klienta přimět, aby vystoupil ze své komfortní zóny a tím posílil i duševní odolnost. Spolupracoval mj. s plavkyní Barborou Závadovou, kajakářem Vavřincem Hradílkem či lyžařkou Kateřinou Paulátovou.Tvrdí, že každý, kdo trochu sportuje, by měl po čtyřměsíčním tréninku uběhnout stokilometrový ultratrail. Pracuje jako fitnes trenér.

Jaký sport je pro vás prioritou?

Když jsem viděl v televizi olympiádu v Sydney, nadchl jsem se pro triatlon (plavání, cyklistika, běh). Nějaký čas jsem ho dělal, postupně jsem přešel na ironmana, což je série dlouhých triatlonů. Ale pořád jsem posiloval, protože i to je potřeba. Když jsem byl do pohybu nejzapálenější, tak do mých třiceti let, tak jsem sportoval i čtyři hodiny denně! Když chcete něco dělat na sto procent, pak si na to čas najdete. Nezajímalo mě, co si o mně moje okolí myslí, dělal jsem to, co mě bavilo a naplňovalo.

Organizujete zážitkové kempy. Jak se to stalo?

Protože rád vystupuju ze své komfortní zóny a radil bych to i všem ostatním, založili jsme s kamarádem organizaci HIE (Hight Intensity Experince) a pořádáme zážitkové kempy pod heslem: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je intenzivní. Chceme ukázat různé země jinak než běžné cestovky, pořádáme třeba i přeběhy pohoří. A v metodických kempech učíme techniky pohybu např. běhu, lyžování a podobně.

Makám srdcem je vaším vlastním projektem, o co jde?

Snažím se pohybem, sportem, svými výkony pomoci těm, kdo to potřebují. V loňském roce jsem podpořil nadaci Colliery srdcem, která pomáhá najít cestu k pohybu a cvičení dětem, seniorům, a především handicapovaným lidem. Dal jsem tehdy třikrát 226 kilometrů. Nejprve na kolečkových lyžích, dva týdny na to jsem vystřihl klasického ironmana, což je v součtu taky 226 km – 4 km plavání, 180 km kolo a 42 km běh, a nakonec jsem běžel Beskydskou sedmičku, závod přes Beskydy, a aby to bylo akorát, běžel jsem tam a zase zpátky. A kdo mě sledoval a držel mi palce, mohl nadaci přispět. Vybralo se tak kolem čtyř set tisíc korun.

Letos jsem zase pomohl centru Rosa, které pomáhá týraným lidem – a nejsou to jen ženy, ale i muži či dokonce staří lidé, kterým ubližují jejich děti nebo vnoučata. Rozhodl jsem se, že poběžím z nejnižšího bodu Česka, který je u Hřenska, na Sněžku, je to asi 200 km. Bohužel jsem musel, ze zdravotních důvodů, na 115 km odstoupit, ale přesto jsem vybral přes sto tisíc korun, které půjdou na vybavení azylových bytů. Příští rok budu v charitě pokračovat.

Zdroj: Youtube

Měl by patřit sport k našemu životu?

Určitě. Já sám jsme nikdy sportu nechtěl nechat, baví mě se ničit. Jsem schopný vstát ve čtyři hodiny ráno a jet si zaplavat na vodní nádrž. Nedokážu se nehýbat, když jsem třeba jel hodiny trajektem, i tam jsem si musel zacvičit. Sport je moje životní cesta, nemohl bych bez něho být.

Sportujte!

Jan Kempa alias Kempinátor tvrdí, že hýbat bychom se měli - kdykoli, kdekoli a v každém věku. "Naše tělo je uzpůsobené k tomu, abychom dva dny běželi," říká. "Ale dnešní pohybový aparát na to není přizpůsobený, je třeba napřed trénovat – nemůžete se zvednout gauče a jít běhat. Ale sportovat může každý, je třeba nehledat výmluvy proč ne, ale hledat důvody proč jo."