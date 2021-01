Nová britská studie tvrdí, že nová varianta covid-19 je mnohem nakažlivější než předchozí verze viru. Došla k závěru, že tato mutace zvyšuje reprodukční číslo o 0,4 až 0,7 bodů, napsala o víkendu BBC.

Vědci intenzivně zkoumají nový koronavirus. | Foto: Shutterstock

To by znamenalo, že sto pozitivních nakazí o 40 až 70 lidí víc než pacienti s předchozími mutacemi koronaviru. V České republice se i tak pohybuje číslo R kolem 1,4. Aby počet nemocných začal klesat, musí být reprodukční číslo nižší než 1,0. Studie však neprokázala, že by nová verze koronaviru byla nebezpečnější než ty předchozí. Vědci tvrdí, že podíl těžkých případů je zhruba stejný jako u dřívějších variant viru.