Její součástí je také Virtuální čekárna ČR, projekt, který slibuje, že už nebudeme muset trávit čas v čekárnách ordinací praktických lékařů, a navíc lidem nabízí možnost konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem kdykoliv, on-line a také zdarma.

„Virtuální čekárna vznikla v době, kdy se pacienti i zdravotníci báli toho, že by se mohli nakazit koronavirem. My jsme na technologii uLékaře.cz, která dodnes obsloužila statisíce pacientů, nabídli občanům a praktikujícím lékařům možnost, aby mohli alespoň část své práce udělat pomocí vzdáleného přístupu,“ říká MUDr. Tomáš Šebek, chirurg a spoluzakladatel projektu uLékaře.cz.

Telemedicína není žádná novinka



Telemedicína, což je dálkový přenos lékařských informací od pacienta k doktorovi prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií, byla používána už v 60. letech 20. století v USA a ve skandinávských zemích. Její pomocí je zjišťován stav pacienta, vzdálené poskytování zdravotnických služeb a umožňuje konzultační činnost na dálku.

Virtuální čekárna je projekt, v němž spojily síly dvě osvědčené služby - medicínská on-line poradna a objednání k lékaři uLékaře.cz a edukační portál určený lékařům - proLékaře.cz. Do projektu, který vznikl mimo jiné za podpory České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstva zdravotnictví ČR, se tak může teoreticky zapojit až 40 000 lékařů registrovaných na portále proLékaře.cz a propojit se s 10 miliony obyvatel ČR, kteří s nimi mohou vzdáleně konzultovat svůj zdravotní stav.

A jak Virtuální čekárna funguje?

„Každý, kdo má nějaký zdravotní problém, může jít na stránku uLékaře.cz. Přes ni vstoupí do Virtuální čekárny ČR, vybere si z nabídky a v ní označí svého praktického lékaře. Uvede své identifikační údaje, vyplní jednoduchý dotazník o bezinfekčnosti a v krátkosti popíše svůj zdravotní problém. Přiloží jakoukoli zdravotní dokumentaci, fotografie, rentgenový snímek, ultrazvuk a podobně. Pokud je jeho ošetřující praktický lékař do Virtuální čekárny ČR zapojen, dostane prostřednictvím služby uLékaře.cz pacientův dotaz a buď pacientovi odpoví, nebo si ho objedná k návštěvě. Přitom bude zohledňovat to, že u něj v čekárně chcete sedět sami a nikoliv s dalším pacientem, který může být potenciálně infekční,“ popisuje Tomáš Šebek.

Pacient nemusí do ordinace

„Viděli jsme, k jak významnému omezení neakutní péče došlo, přestože ji nikdo nezakazoval. Pacienti se báli jít do zdravotnických zařízení, aby se nenakazili. U některých může dojít ke komplikacím nebo zhoršení jejich základní choroby,“ řekl k projektu epidemiolog Rastislav Maďar.

„Mimo jiné se zabývám problematikou nákaz spojených s poskytováním zdravotní péče. Zdravotnické prostředí nemusí být vždy bezpečné z hlediska možné výměny patogenů. Rozhodně nejde jen o situaci v době pandemie koronaviru a nejde jen o viry, ale z velké části o bakterie. Pokud jde poskytovat určitý druh zdravotnické péče vzdáleně, je to velká výhoda.“

Největší výhodou systému Virtuální čekárny je podle jeho autorů efektivita. Stejně jako pacient, který může zadat svůj dotaz kdykoliv a odkudkoli ? třeba i z autobusu po cestě z práce, a stačí mu k tomu jen mobilní telefon s internetem nebo počítač ?, tak i lékař se může vyřízení pacientova požadavku věnovat v závislosti na svých časových možnostech. Pacient tak nemusí kvůli odpovědi cestovat do ordinace a tam čekat v potenciálně infekčním prostředí a lékaři se uvolní ruce na práci s dalšími pacienty, kteří potřebují osobní kontakt.

„Propojení pacienta a lékaře na platformě Virtuální čekárny může být výhodné pro obě strany. Lékaři přináší možnost přehledně a jednoduše poskytnout svým pacientům přístup k on-line konzultacím. Pacientům zase snadnou dostupnost a spolehlivý komunikační kanál, který by měl zjednodušit a zrychlit moderní formu komunikace,“ uvádí praktický lékař MUDr. Karel Bláha, který spolupracuje s portálem uLékaře.cz.

24 hodin denně, sedm dní v týdnu

Další výhodou, kterou ocení jak lékaři zapojení do Virtuální čekárny, tak pacienti, je fakt, že prvotní triáž (proces určování priority ošetření pacientů na základě závažnosti jejich stavu) pacientů provedou lékaři služby uLékaře.cz, kteří již nyní odpovídají v poradně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Ošetřující praktický lékař tak dostane společně s požadavkem svého pacienta rovnou i návrh řešení problému, s nímž může naložit podle svého vlastního uvážení. Tento fakt je výhodou i pro ty pacienty, jejichž praktičtí lékaři do Virtuální čekárny zapojeni nejsou. Mají tak jistotu, že na svůj dotaz dostanou vždy odpověď lékaře.

Jediné, co musejí lékaři udělat pro to, aby mohli být do Virtuální čekárny ČR zapojeni, je mít registraci na portále proLékaře.cz, která je zdarma, a na něm se pak zaregistrovat do Virtuální čekárny ČR. Možnost registrovat se mají do konce května a první pacienty mohou začít prostřednictvím Virtuální čekárny dostávat od 1. června 2020. Kromě výhod služeb Virtuální čekárny získávají lékaři také možnost vytvořit si medailonek své ordinace a jeho prostřednictvím zveřejňovat aktuality týkající se například změny ordinačních hodin, termínu dovolených a podobně. Pokud si chtějí pozvat pacienta k vyšetření a nemají vlastní objednávkový systém, mohou také využít systém Virtuální čekárny ČR.

„Projekt sice vznikl v době koronaviru, ale je nadčasový. Vzdálený přístup k lékaři přes něj lze řešit i do budoucna. Pro pacienty i lékaře je to velmi pohodlné, i proto tomuto projektu soukromě říkám nečekárna. Výhodou je, že svůj problém můžete řešit třeba i z dovolené na druhém konci světa,“ říká Tomáš Šebek s tím, že služby Virtuální čekárny budou až do konce roku pro pacienty i lékaře zdarma. „Doufáme, že budeme schopni najít další finanční nástroje, jak ho nabízet bezplatně i v budoucnosti. Jednou z nich by mohla být i úhrada z veřejného zdravotního pojištění,“ uzavírá.

Reálná odpověď lékařky na otázku pacientky z on-line poradny uLékaře.cz



Dobrý den, hodně často (cca 1-2x týdně) se mi stává, že jsem úplně na dně. Chce se mi jen brečet a nic nedělat. Vždy se to děje, když jsem sama. Kolikrát se i v noci probudím s těmito pocity. Myslím na to, že nemám kamarády, partnera, jestli jsem ošklivá nebo dělám něco v životě špatně (nemám sebedůvěru). Jedním z mých problémů je, že se na lidi hodně upoutám. Chtěla jsem poznávat nové lidi, muže, a hned jsem se na ně upoutala, potřebovala jsem jejich pozornost, aby mi psali nebo volali, šli jsme znovu ven. Vadí mi, když jsem v přítomnosti zamilovaných párů, nemohu se na ně koukat, jak se objímají atd. Vadí mi to i u bráchy a jeho snoubenky. Může to být tím, jak jsem sama?



Včera se mi stala taková věc, zjistila jsem, že můj bývalý partner má přítelkyni. Nejsme spolu asi půl roku a v podstatě jsme se nerozešli v dobrém, hned jsem si říkala: „Jak si takový člověk mohl někoho najít, vždyť ani nikoho nechtěl, proč nemohu i já někoho potkat a s někým být?“ Nemám žádné kamarády, kterým bych se svěřila se svými problémy. Jediný, komu bych se mohla svěřit, je rodina, ale ta mně vždy odsekne a řeknou mi, ať neblbnu, že to nic není. Mně to ale moc v pohodě nepřijde, jak se trápím. Co bych s tím měla dělat, nebo mám zajít k psychologovi?



Odpovídá MUDr. Lenka Smejkalová, specializace: praktické lékařství pro dospělé



Dobrý den, slečno Zuzano, děkujeme za Váš dotaz. Chápu, že se cítíte osaměle, když nemáte žádné kamarády a přítele a nedostává se Vám podpory od rodiny. Je zjevné, že trpíte nedostatkem sebedůvěry. Určitě by bylo vhodné zahájit spolupráci s psychologem. Společně můžete dojít k tomu, proč máte malou sebedůvěru a další problémy, dále Vám spolupráce s psychologem nabízí na sobě pracovat od sebepoznání až po získání soběstačnosti a navrácení sebedůvěry. Je dost možné, že se nacházíte na hranici deprese. Je důležité pomoc neodkládat a zavčas vyhledat pomoc odborníka. Pokud budete mít zájem, tak sestřička z naší poradny Vám pomůže najít psychologa a zajistí Vám u něj konzultaci. Vyčkejte prosím na její telefonát. Přeji hodně štěstí.



Nebyla jsem si jistá, zda navštívit psychologa, a po konzultaci s více lékaři ho navštívím, jen ještě sehnat někoho v okolí a aby mi pomohl. Vím, že to nepůjde hned, může to trvat i roky. Ale nejtěžší je se k tomu dokopat, zvednout telefon a domluvit si první schůzku.



Jak to dopadlo? Slečně jsme vyhledali psychologa v místě bydliště.