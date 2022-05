Osmatřicetiletá Jana několik let trpěla kopřivkou, jejíž příčina lékařům unikala. „Moje kůže přehnaně reagovala na dotyk. Stačilo, abych si odhodila vlasy z čela, a na místě, kde se prsty lehce dotkly kůže, mi vyskočily pomfy, červené vystouplé skvrny, které následně začaly svědit. Jindy, zejména večer, když jsem ze sebe shodila tíhu dne, to zase fungovalo v opačném gardu: nenápadně mě začala svědit záda nebo břicho, a když jsem se poškrábala, naskočily skvrny. Svědění se stupňovalo a já se ho nemohla zbavit třeba dvě hodiny,“ popisuje, co tehdy zažívala skoro denně.