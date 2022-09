V lékárnách chybí dětský Nurofen a Ibalgin. Výpadek potrvá několik týdnů

A protože jsem chtěla zjistit, jaký efekt bude mít tato metoda na mě, obrátila jsem se na terapeuta Jiřího Čeladníka, který se vyškolil přímo u zakladatele skulpturální a bukální masáže Yakova Gerhkoviche. Mimochodem, do Jirkova salonu Love Your Skin chodí na tuto masáž například Dara Rolins, Andrea Růžičková, Saša Rašilov, Olga Menzelová. Ze světových celebrit na ni pak nedá dopustit Megan Markle, Kate Moss nebo Jennifer Lopez.

Zásadní je důvěra

S každou novou klientkou či klientem si terapeut nejdříve sedne a vysvětlí, co je během ošetření čeká. „Rád své klienty poznávám, ptám se, co očekávají a vysvětluji, že tato metoda není o trvalém liftingovém efektu, ale o pravidelnosti péče o sebe. Je pro mě naprosto v pořádku i to, když přijdou pouze jednou, něco se ode mě dozvědí a pak už si masáž provádějí sami doma. Mám k tomuto účelu i návodná videa na Instagramu,“ říká Jiří, pro kterého je velmi důležité, aby se klienti při masáži cítili uvolněně a v bezpečí. „Jde přece jen o poměrně delikátní ošetření. Tam je důvěra zásadní. Když dojde k celkovému uvolnění, má to efekt i na obličejové svaly, já se dostanu více do hloubky a efekt je lepší,“ vysvětluje terapeut.

Nic proti botoxu

Ačkoli je skulpturální bukální metoda, kterou Jiří nazývá také modelačním liftingem, neinvazivní, nemá nic proti botoxu ani výplním kyselinou hyaluronovou. „Ve finále se mohou tyto metody dobře doplňovat. Vnímám ale, že je třeba k tomu přistupovat s pokorou, protože vždycky když přírodě něco ubereme, potřebujeme zas někde přidat,“ vysvětluje terapeut a jako příklad uvádí už zmíněnou kyselinu hyaluronovou.

„Ať chceme nebo ne, její aplikací se v obličeji vytvoří bariéra toku lymfy, která v pokožce proudí na základě pohybu svalů. A když tomu pohybu zamezíme, přestane lymfa kolovat. Pak se mohou vytvářet otoky, obličej se zakulatí. A právě masáž, která hloubkově stimuluje svaly, v takovém případě viditelně pomáhá,“ popisuje terapeut, jehož klienti na botox nebo výplně chodí. „Je pro ně ale důležité, aby na nich zákroky nebyly vidět. A díky bukální masáži je tváři zachována větší přirozenost.“

Liftingový efekt bez použití jehel a skalpelu můžete po této nevšední masáži v salonu udržovat i sama doma díky videonávodům Jiřího Čeladníka. Najdete je na jeho Instagramu @loveyourskincz. Podívejte se na některé z nich.

Maximální uvolnění

Čím déle mi terapeut neobyčejnou metodu popisoval, tím víc jsem hořela zvědavostí, jak asi zafunguje na mě. Nikdy jsem neabsolvovala žádný estetický zákrok a péče o sebe sama mě baví, ale samozřejmě si všímám, jak na mě s přibývajícím věkem působí gravitace a některé vrásky nevymaže ani vydatný spánek.

Celé ošetření začalo pečlivým vyčištěním a tonizováním pleti, a to produkty značky BDR. Pak mi Jirka aplikoval výživný olej Noili a začal s masáží, při které se nepoužívají žádné přístroje ani pomůcky – vše obstarají jen terapeutovy ruce.

V první fázi, která probíhá na povrchu pleti, se stimuluje tok lymfy a musím říct, že tuhle část masáže nemůžu popsat jinak než jako fantastický zážitek. Přestala jsem vnímat čas a užívala si jen totální uvolnění, doteky terapeutových rukou a cítila jsem, jak se za zvuků skladby Storm od houslistky Vanessy Mae propadám neznámo kam.

Druhá fáze mě probrala – byla o poznání energičtější. Provádí se ve třech liniích, a to v dolní části tváře, lícních kostech a v oblasti obočí. Ocenila jsem, že mě Jiří upozornil i na to, že při vnitřní masáži v dolní části tváře se mohou ozývat různé zvuky pohybujících se úst. A že není třeba cítit stud, ale naopak by člověk měl relaxovat… Přiznávám ale, že občas mi ta myšlenka hlavou proběhla, navíc chvílemi byla tato silně stimulační masáž i trochu bolestivá – zvlášť v oblasti žvýkacích svalů. Je to tím, že mám tyto partie přetížené, při stresu mám tendenci zatínat čelist, ale to je prý běžné u většiny klientů.

Devadesát minut uteklo tak rychle, až mi to bylo líto. Ale když jsem se po ošetření viděla v zrcadle, připadalo mi, že ačkoliv nemám žádný make-up a pleť byla místy lehce začervenalá, vypadám odpočinutě a celá tvář mi připadala viditelně vypnutá. Tenhle efekt mi vydržel celý týden a od té doby ho udržuji domácími masážemi podle Jirkových návodů.

Zdraví především

Na závěr se s Jirkou bavíme o tom, jestli se tato masáž hodí pro každého. „Nedoporučuji ji v těhotenství po prvním trimestru. Dochází k ní totiž ke hloubkové stimulaci svalů, která navodí v těle podobný stav jako při porodních stazích a může vyvolat i předčasný porod. To platí ostatně u všech hloubkových masáží, kdy se stimulují reflexní body. Těhotné ženy by na ně měly během svého požehnaného stavu zapomenout. Dále není vhodná u těžkých forem akné, při infekčních nemocech, nachlazení, zvýšeném krvácení dásní, potížích s lymfatickým systémem, ale někdy také při onemocnění štítné žlázy, které má snad každá druhá má klientka. Tam je důležitá konzultace s lékařem. Pokud je stabilizovaná a bere léky, může modelační lifting absolvovat bez omezení,“ uzavírá Jiří.

Metoda je určena těm, kdo preferují přirozenost před razantními lékařskými zásahy. Zároveň se ale např. s botoxem nebo obličejovými výplněmi nevylučuje, může je naopak vhodně doplňovat.