Vedle kombajnu na poli u Puklic nyní ležela figurína, která však vykazovala hodnoty jako reálné tělo. Je to jeden z nejmodernějších simulátorů, který je vůbec k dostání. „Dá se to naprogramovat pokaždé stejně a nejde mu ublížit. Záchranáři si tam nacvičí aktivity, které na živém člověku nemůžou,“ vysvětlil doktor Michal Pačiska. Cvičení bylo se vším všudy, součástí byl i simulovaný hovor s nemocnicí v Brně a dotazování, za jak dlouho přistane vrtulník.

/VIDEO/ Pojďte honem, dělejte. Já jsem ho neviděl, couvnul jsem a on tady ležel. Kde jste tak dlouho, vypadá to hrozně. Tak křičí muž, který se sklání nad osobou přejetou traktorem s žací lištou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.