Kuřáků v ČR podle výzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) z loňského roku v posledních sedmi letech ubývá, zejména mezi mladými. Aspoň příležitostně si podle výzkumu zapálí cigaretu méně než čtvrtina starších 15 let. Lidé si více uvědomují rizika kouření. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci ministerstva zdravotnictví, Úřadu vlády a SZÚ. Ministerstvo financí navrhuje v letech 2021 až 2023 každoroční růst spotřební daně na tabák o pět procent. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o dobrý krok, protože cena cigaret je pro jejich spotřebu zásadní faktor.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"Průzkum potvrdil trend snižování kouření u věkové skupiny 15 až 24 let, protože tam se tvoří návyky pro celý život. Těžko se odnaučí kouřit někdo, kdo kouří 40 let," řekl ministr. Zatímco v roce 2017 kouřilo 35 procent mladých mezi 15 a 24 lety, loni to bylo 23 procent.