„Česká republika zahájila cestu k přípravě vakcíny proti covid-19. Čelíme bezprecedentní pandemii, kterou současná Evropa nepamatuje. Česká republika pracuje na vakcíně. Víme všichni, že v současné době specifická léčba této nemoci neexistuje, vakcína proto představuje možnost ochrany proti další vlně této nemoci,“ uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na vývoji vakcíny se podílejí tři organizace spojené s ministerstvem zdravotnictví - Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Cílem je zajistit co nejrychleji ochranu proti novému typu koronaviru. Díky jeho intenzivnímu zkoumání máme dostatek poznatků, abychom se do takto ambiciózní práce mohli pustit,“ uvedl ministr.

Výzkum se v současné době nachází v první ze tří fází, přičemž po skončení každé z nich budou podle ministra prováděna vyhodnocení. „Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se podílet na nákladech s vývojem spojených. Ty jsou zatím minimální, ale je jasné, že budou stoupat,“ dodal Vojtěch.

Testování na zvířatech

„Musíme si uvědomit, že na viry se těžko hledají léky. Jsou tu déle než my a my se s nimi snažíme bojovat,“ upozornila Věra Adámková z IKEM. Trojice organizací na projektu pracuje již od konce února na bázi rešerší a studie proveditelnosti. „Všichni zúčastnění je prováděli ve svém volném čase,“ zdůraznila.

„Připravován je proces klinického hodnocení, kde předpokládáme všechny fáze klinického výzkumu,“ uvedla Adámková. Zdůraznila však, že výzkum se nemusí podařit. Jako příklad takové situace uvedla dosud neúspěšné hledání vakcíny proti onemocnění SARS. „Spolupracujeme s kolegy z jiných zemí v rámci možností, ale panuje takové informační embargo, že je třeba hledat vlastní cestu,“ řekla Adámková a doplnila, že výsledky první fáze výzkumu bude možné představit nejdříve za dva měsíce.

V závěrečné fázi výzkumu dojde také k testování případné vakcíny na laboratorních hlodavcích. „Cílem experimentů, které u nás budou probíhat, je ověřit funkčnost vakcíny z hlediska nežádoucích účinků,“ upřesnil jednu z úloh IKEM jeho ředitel Michal Stiborek. Pokusy budou podle Stiborka probíhat za přísného dodržení předpisů zákona na ochranu zvířat.

Získat vakcínu z ciziny je nepravděpodobné

Česko není první zemí, která zahájila výzkum protikoronavirové vakcíny. Podle Adámkové však není pravděpodobné, že by nadnárodní společnosti a ostatní státy v dohledné době případnou fungující vakcínu nabídly k využití ostatním zemím. „Pokud by však k takové situaci došlo, jsme připraveni reagovat podle aktuálního vývoje,“ uvedla na otázku, zda by byl v případě vytvoření vakcíny v jiné části světa český výzkum přerušen.