„Snažíme se nakoupit opravdu velké množství testů, které výrazně zrychlí diagnostiku,“ řekl Roman Prymula. Plánované testy by podle něj měly odhalit protilátky na koronavirus v těleuž do devětadvaceti minut.

Používat se budou například v autobusech a vlacích, které do Česka míří ze zahraničí. „Nasazeny ale mohou být i jinde. Jde o to, abychom zvýšili protestovanost populace a zachytili co nejvíce pozitivních případů,“ uvedl náměstek. Přiblížil, že tyto „rychlé“ testy sice nejsou stoprocentní, řadu nákaz ale pomohou zachytit.

Počet laboratoří, které testují na koronavirus, se zvedne až na stovku

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Renaty Povolné se současně navýší počet míst, které vzorky od lidí sbírají a analyzují. Zatímco dnes koronavirus testuje jen deset laboratoří, do budoucna by jich mohla být až stovka.

„Státní zdravotní ústav totiž oslovil sto státních i soukromých laboratoří po celém Česku, zdali se do testování koronaviru nechtějí zapojit,“ řekla Deníku Renata Povolná. Laboratoře, které projeví zájem, ale podle ní musejí splnit mezinárodní standardy kvality. Dokud se jejich řady nerozšíří, může podle ní Česko otestovat denně asi tisícovku vzorků. V současnosti jich každý den zdravotníci prověří jen asi dvě stovky.