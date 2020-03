Připravte se na pořádný úder koronaviru, píšou italští lékaři dalším evropským zdravotníkům. Desetina nakažených totiž podle nich skončí na jednotkách intenzivní péče, část z nich dokonce na plicní ventilaci.

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Další odborníci ale paniku mezi Evropany mírní: šíření koronaviru totiž podle nich může zmírnit nastupující teplejší jarní počasí. „Není to samozřejmě jisté, ale vypadá to, že pro udržení koronaviru v ovzduší je důležitá určitá teplota. Čím chladněji je, tím déle se zárodek koronaviru udrží aktivní. Teplejší počasí by tedy mohlo šíření tohoto viru teoreticky zbrzdit,“ uvedla viroložka vídeňské univerzitní nemocnice Monika Redlbergerová.