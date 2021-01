"Poprvé se ukazuje souvislost mezi vyšším podílem hnědého tuku a nižším rizikem zdravotních potíží. Získáváme tak větší jistotu při zkoumání možností terapeutického využití hnědého tuku," uvedl podle serveru Science Alert Paul Cohen, lékař z nemocnice Rockefellerovy univerzity a jeden z vědců podílejících se na nové studii. Studii publikoval titul Nature Medicine.

Tukovou tkáň tvoří tukové buňky zvané adipocyty, přičemž rozlišujeme dva typy této tkáně: hnědou a bílou, přičemž hnědá tvoří jen malé procento našeho těla. Za její hnědou barvu je zodpovědná bílkovina cytochrom, bohatá na železo a nacházející se v mitochondriích tukových buněk.

Hnědý tuk pomáhá savcům regulovat teplotu - při velkém chladu začne velké množství mitochondrií v tomto typu tukové tkáně spalovat energii a produkovat teplo. Právě proto je hnědý tuk běžný zvláště u hibernujících savců a novorozenců, jimž umožňuje přežití.

Až v roce 2009 vědci objevili, že hnědý tuk zůstává také v těle některých dospělých lidí, obvykle kolem krku a ramen. Dlouho se však nevědělo, jaká může být jeho role. Jeho přínos pro organismus se zkoumal na myších, u lidí však donedávna žádný podrobnější výzkum neprobíhal. Zdálo se sice, že přítomnost hnědého tuku zlepšuje lidský metabolismus a pomáhá dokonce při hubnutí, ale chyběla konkrétnější data. Tuto mezeru se nyní pokusila nová studie vyplnit.

Více hnědého tuku, lepší výsledky

Vědci zahrnuli do nového výzkumu 52 487 účastníků, kteří podstoupili snímkování pomocí výpočetní tomografie (CT) a pozitronové emisní tomografie (PET), zaměřené na možný výskyt rakoviny.

Důkazy o výskytu hnědého tuku našel výzkumný tým u 5070 lidí, tedy v necelých 10 procentech případů. Podle výzkumníků však může být tento podíl podhodnocen kvůli vnějším podmínkám, v nichž se účastníci nacházeli - všichni totiž byli vyzváni, aby se před snímkováním vyhýbali chladnému prostředí a kofeinu a také, aby omezili cvičení. Všechny tyto aktivity přitom souvisejí s fungováním hnědého tuku.

Cukrovku 2. typu (jde o cukrovku vznikající v dospělosti, která je charakteristická zvýšenou hladinou glukózy v krvi při současné rezistenci na inzulin a relativním nedostatku inzulinu) mělo přibližně 4,6 procenta pacientů s hnědým tukem, zatímco ve skupině bez hnědého tuku trpělo touto chorobou 9,5 procenta pacientů.

Podobný výsledek byl zaznamenán také u abnormálního výskytu cholesterolu. V případě lidí s hnědým tukem mělo anbormální cholesterol 18,9 procenta pacientů, u lidí bez hnědého tuku 22,2 procenta pacientů.

Malé pozitivní rozdíly ve prospěch lidí s hnědým tukem se vyskytovaly také u hypertenze, městnavého srdečního selhání a ischemické choroby srdeční.

"Tato zjištění byla dále podpořena i tím, že lidé s hnědým tukem vykazovali zdravější hodnoty výskytu glukózy, triglyceridů a lipoproteinů s vysokou hustotou v krvi," napsal v závěrečném shrnutí výzkumný tým.

Dodal však, že jakkoli jsou tyto údaje vzrušující, neexistují zatím žádné důkazy o tom, že by lidé s hnědým tukem byli vůči kterékoli z výše uvedených chorob či zhoršených zdravotních stavů imunní - může zde však existovat souvislost se sníženým rizikem, a tu stojí za to dále zkoumat.

Zvláště tlustým lidem pomáhá, mají-li hnědý tuk

Toto ale nebylo jediné odhalení nového výzkumu. Jak podotýká server Science Alert, co bylo opravdu zajímavé, byl fakt, že hnědý tuk zvlášť chránil ty pacienty, kteří byli obézní. Pacienti s obezitou, kteří měli hnědou tukovou tkáň, tak vykazovali u metabolických a srdečních stavů podobné výsledky jako lidé bez obezity. "Vypadá to, že přítomnost hnědého tuku chrání obézní lidi před škodlivými účinky bílého tuku," uvedl Cohen.

"Celkově naše zjištění zdůrazňují potenciální význam hnědého tuku při podpoře kardiometabolického zdraví," dodává ve svém příspěvku výzkumný tým.

Je ale důležité mít na paměti také to, že vědci vycházeli z dat Memorial Sloan Kettering Cancer Center, zaměřeného na zjišťování a ověřování výskytu rakoviny, takže nešlo o reprezentativní vzorek běžné populace. Přesto však jejich studie nabídla mimořádně zajímavý pohled na roli hnědého tuku v lidském těle, která by stála za další výzkum.

"Zvažujeme možnost, že hnědá tuková tkáň lépe než bílá zpracovává glukózu a spaluje kalorie. Možná se skutečně podílí na hormonální buněčné signalizaci jiným orgánům," podotýká Cohen.

Nabízí se samozřejmě logická otázka: co můžeme udělat pro to, abychom měli hnědého tuku více? "Na to zatím nemáme pořádnou odpověď, ale v nadcházejících letech to bude pro vědce vzrušující prostor," uzavírá vědec.