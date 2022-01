Od konce listopadu zájem o očkování seniorů podle Duška opět roste. "Postupně se procento po procentu dostáváme do už docela dobrých čísel, která jsem si ale přál už v září nebo v říjnu," řekl ČTK. Klesá podle něj také počet oblastí, kde je v několika blízkých obcích nízká proočkovanost těchto zranitelných skupin. "Ti lidé tam spolu žijí, mají stejné restaurace, stejné obchody a tak tam hrozil větší atak nákazy," dodal.

Třetí dávka proti omikronu

Devadesátiprocentní proočkovanost je podle něj i ve skupině nad 70 let. Z těch, kteří mají nárok na třetí dávku, ji už dostalo 76 až 80 procent. Zdravotníci je podávají od září. "Protože třetí dávky se dávaly v nedávné minulosti, tak o to větší šanci teď mají, že udrží i tu vlnu omikron," vysvětlil. Bez očkování této skupiny by podle Duška i delta způsobila kolaps nemocnic, o omikronu nemluvě.

"Je objektivní realitou, že omikron projde přes vakcinovanou populaci a s určitým odstupem i ta dvoudávková vakcína vyprchává a to s odstupem čtyř nebo šesti měsíců. Ochrana pak klesá ke 30 procentům, posilující dávka to vrací na 80 procent i proti nákaze," dodal. Proti těžkému průběhu chrání i první dávka očkování krátce po aplikaci. Ochranný efekt proti těžkému průběhu je u dvoudávkové vakcíny podle českých dat u zranitelných osob kolem 80 procent a třetí dávka to vrací téměř ke 100 procentům.

Za zranitelné odborníci kromě seniorů považují také osoby s několika chronickými nemocemi. "Stále je tady kolem 400 tisíc lidí, kteří nejsou chránění vůbec ničím. A to je ten hlavní důvod, proč modely pořád kreslí i rizikové varianty," doplnil.

Registrace seniorů nad 80 let k očkování proti covidu-19 byla spuštěná loni 15. ledna v 8:00 ráno. Během prvních dvou minut web navštívilo přes 75 tisíc lidí, systém byl tak přetížený a někteří velmi dlouho čekali na potvrzující SMS, která jim registraci umožnila. Za první hodinu se přesto registrovalo přes 44 tisíc lidí, tedy skoro desetina této věkové skupiny. Od 27. prosince, kdy očkování v ČR začalo, vakcínu dostávali zdravotníci a senioři nad 80 let v nemocnicích a lůžkových zařízeních sociální péče, kteří se nemuseli registrovat předem.

Od té doby se k očkování zaregistrovalo nebo už alespoň jednu dávku vakcíny dostalo 91,9 procenta této věkové skupiny, tedy asi 411 tisíc lidí. Posilující dávku očkování zdravotníci podali do čtvrtka 13. ledna asi 309 500 osobám starším 80 let, což je asi 69,2 procenta.