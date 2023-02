Pozorovatelna stále občas slouží veřejnosti. „Před pár lety jsem tam s rodinou pozorovala zatmění Slunce. Bylo to velmi působivé. Jenže už tehdy budova vypadala značně retro. Ale je pěkné, že ji tady u nás máme. Měla by nadále sloužit dětem i veřejnosti. Jen je potřeba, aby se o ní staral někdo aktivní,“ přiblížila stav budovy Jaroslava Růžičková ze Žďáru nad Sázavou.

O hvězdárnu se v současnosti stará organizace Active. „Pozorovatelna je stará přes čtyřicet let. Zázemí tomu odpovídá. Proto by byla potřeba větší rekonstrukce. Neodpovídá už ani stávajícím standardům. Jako veřejná budova potřebuje lepší přístup pro handicapované osoby či kvalitnější hygienická zařízení,“ popsal vedoucí astronomického kroužku a člen organizace Active Martin Křižovič.

Zachránit hvězdárnu by mohl projekt studentů žďárského gymnázia. „Ti se zapojili do soutěže, kde se opravě pozorovatelny věnují. Pokud by uspěli, byla by šance získat i dotaci. Mohlo by dojít i na kompletní výměnu budovy,“ naznačil Křižovič.

Budova, která přibližuje vesmír, leží na okraji města poblíž sídliště Stalingrad. Z jedné strany ji lemuje viadukt, pod kterým protéká řeka. Poblíž hvězdárny leží také zahrady. Její poloha je ideální, protože jí nepřekáží cizí osvětlení. „Otevřená bývá nepravidelně. Já se tomu věnuji ve volném čase. Není ale problém si pozorování domluvit,“ řekl Křižovič a dodal, že zahrady by rád využil na přírodovědné kroužky.

Na Vysočině leží celkem dvě hvězdárny. Kromě Žďáru mohou pozorovatelé sledovat hvězdy a cizí planety ještě z Třebíče. „Oproti zbytku republiky jsme v této oblasti zaostalí. Jsme takovým černým flekem. V Jihlavě máme pouze pozorovatelnu bez statusu hvězdárny. Přestože bychom mohli působit jako konkurence, není tomu tak. Udržujeme přátelský kontakt a sledujeme stejný cíl. Je pro nás důležité, aby se hvězdárnám v kraji dařilo,“ uvedl předseda Jihlavské astronomické společnosti Miloš Podařil s tím, že v krajském městě nyní plány na vybudování hvězdárny nejsou.

Hvězdárna ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1984. Pozorovatelna používá dalekohled typu Cassegrein. Ten dohlédne i na vzdálenosti milionů světelných let. Hvězdárna na sobě nemá typickou kopuli, střecha je posuvná. Poblíž pozorovatelny jsou zahrady.