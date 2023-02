Manželé Adamcovi nepocházejí z Třebíče. Seznámili se v Sezimově Ústí na Táborsku. „Tehdy tam byly závody MAS, Moravská akciová společnost. Patřily Baťovi. My se tam potkali díky jedné kamarádce, která nás seznámila. Nikdy předtím jsem s děvčetem nechodil. Takže první, kterou jsem potkal, jsem si vzal. A vybral jsem si tu pravou. Říkám tomu, že pánbůh mi dopřál štěstí,“ dojal celou svou rodinu pan Adamec.

Adamcovi měli dvě dcery a jednoho syna, který však již zemřel. Mají šest vnoučat a jedenáct pravnoučat. Zdenka Adamcová letos oslaví třiadevadesát let, její manžel ještě o rok více. Paní Adamcová pochází z Mistrovic ve východních Čechách, pan Adamec z Klokočova u Nového Jičína. Dodnes si pamatují na osudné datum, kdy se poprvé setkali – bylo to 13. května 1950 v již zmiňovaném Sezimově Ústí.

Tamní továrna byla provázaná se Západomoravskými strojírnami (později Elitex a Uniplet) v Třebíči, kam se Adamcovi posléze odstěhovali. „Mamka pracovala nejdříve v Třebíči-Borovině a táta v Elitexu. Jejich nejstarší pravnouče má dvaadvacet let, nejmladšímu jsou dva roky. Táta hodně dělal do sportu, třeba rozhodčího v atletice. Jejich největší láskou byla zahrada. Pořád žijí v Třebíči v bytě, který mají od roku 1954. Ten získali díky tomu, že táta šel na rok do dolů,“ popsala jejich dcera Zdeňka Urbanová.

Manželům Adamcovým přišel jménem města poblahopřát místostarosta Pavel Franěk, který je zároveň poprosil o podpis do pamětní knihy. K tomuto zápisu posléze přidaly svá jména obě dcery a všechna vnoučata a pravnoučata.

VÝJIMEČNÁ MANŽELSTVÍ

Výročí 70 let od svatby, které oslavili manželé Adamcovi, se nazývá buď platinová, nebo briliantová svatba.

Zřejmě nejdéle spolu v Třebíči žili manželé Josifovi, kteří v roce 2015 oslavili 75 let společného života. Tato svatba se nazývá svatba korunovačních klenotů. Podle dostupných údajů se tehdy jednalo o jediný manželský pár v ČR, který toto jubileum oslavil.

Světový rekord v délce společného života patří Karamu a Kantari Chandovým, kteří v roce 2015 oslavili 90 let společného života (pro toto výročí již neexistuje označení). Manželům tehdy bylo 110 a 103 roků.